Как превратить идею в крупный бизнес и разобраться в тонкостях законодательства? Предприниматели получили ответы

Новости Беларуси. От инновационных разработок до личных просьб. Как идею превратить в крупный бизнес, сдвинуть дело с мертвой точки и разобраться в тонкостях законодательства? Ответы на все волнующие предпринимателей вопросы можно было 25 августа получить на специально организованной встрече, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многие пришли просто за консультацией, другие принесли конкретный портфель предложений. Всего на прием записались 18 человек. Открытый диалог длился более двух часов. Это хорошая возможность услышать и, что важно, принять к сведению разные мнения, обменяться знаниями и опытом. С учетом новых санкционных вызовов и угроз сейчас как никогда важна поддержка предпринимателей.