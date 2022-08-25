Как превратить идею в крупный бизнес и разобраться в тонкостях законодательства? Предприниматели получили ответы
Новости Беларуси. От инновационных разработок до личных просьб. Как идею превратить в крупный бизнес, сдвинуть дело с мертвой точки и разобраться в тонкостях законодательства? Ответы на все волнующие предпринимателей вопросы можно было 25 августа получить на специально организованной встрече, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Многие пришли просто за консультацией, другие принесли конкретный портфель предложений. Всего на прием записались 18 человек. Открытый диалог длился более двух часов. Это хорошая возможность услышать и, что важно, принять к сведению разные мнения, обменяться знаниями и опытом. С учетом новых санкционных вызовов и угроз сейчас как никогда важна поддержка предпринимателей.
Андрей Копыток, председатель Высшего координационного совета Союза юридических лиц «Республиканская конфедерация предпринимательства»:
Проекты разные, начиная от инновационного, индустриализации и инноваций, заканчивая личными просьбами. Кому-то не продляют договорные отношения, у кого-то они прекращаются, кто-то просит проконсультировать в новом, начинающем бизнесе. Есть и старожилы бизнеса, но здесь важно, услышав голос каждого предпринимателя, оперативно отреагировать. Хочу отметить, что нет жалоб в адрес государства. А это означает, что конструктивный диалог бизнеса и власти, который гарантируют предпринимателям, и защиту прав в представлении интересов своим членам конфедерация делает на должном уровне.
Ключевая задача, которая сегодня стоит перед конфедерацией предпринимательства, – стимулирование деловых инициатив. Напомним, что в стадии разработки находится и национальная платформа бизнеса Беларуси. Это станет началом нового этапа.