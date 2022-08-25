«Специфика именно в рассказе экскурсовода». В Витебской области есть единственный музей мёда и пчеловодства

Новости Беларуси. В Витебской области единственный музей меда и пчеловодства работает в Березинском биосферном заповеднике. Количество посетителей в сезон этого сладкого лакомства увеличивается. А 14 августа – в день Медового Спаса – здесь устраивают настоящий праздник с угощением и «правильными пчелами», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Пралич, корреспондент: Музей меда и пчеловодства в Березинском биосферном заповеднике открылся два года назад. Для его создания использовались материалы, привезенные из разных уголков нашей страны: ульи, рамки, оборудование.

Музей разделен на три зала. Каждый посвящен своей теме. В экологическом – во всех смыслах слова – учреждении можно окунутся в историю пчеловодства, правилами ухода за полосатыми тружениками, а также понаблюдать в специальном улье за жизнью пчел.

Елена Ольшевская, заместитель директора Березинского биосферного заповедника:

Специфика нашего музея в том, что он создан довольно просто, но интересно и информационно насыщенно. Специфика музея именно в рассказе экскурсовода о пчелах, их мире, взаимодействии с человеком. Например, думаю, не каждый из вас сходу ответит на вопрос, сколько же глаз у пчелы. Самое невероятное, что может быть в этом ответе, что их нечетное количество. Также такая информация, что пчеле за жизнь нужно облететь более тысячи цветочков, чтобы создать чайную ложку меда. Также поражает воображение человека.

Идея создания такого культурно-познавательного объекта принадлежит заповеднику и одному из фермерских хозяйств. Конечно же, мед здесь – главный экспонат. Туристам даже предложат попробовать. К тому же собран он на чистейшей заповедной территории не только нашей страны, но и Европы.