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В Беларуси намолочено 7 миллионов 240 тысяч тонн зерна

25 августа 2022 07:50
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Новости Беларуси. На 25 августа в стране намолочено 7 миллионов 240 тысяч тонн зерна. Убрано порядка 90 % площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси намолочено 7 миллионов 240 тысяч тонн зерна-1

До конца недели, по прогнозам синоптиков, в Беларуси сохранится жаркая погода, дождей не ожидается. Метеоусловия позволят завершить жатву в запланированные сроки. Урожай этого года уже на миллион тонн превышает прошлогоднюю цифру на эту же дату. Самый тяжелый колос в Гродненской области: более 50 центнеров с гектара собирают аграрии. Впрочем, и в других регионах урожайность в 2022 году значительно выше. Беларусь будет с хлебом. В этом году страна рассчитывает на рекордные 11 миллионов тонн зерна.

# Уборочная кампания # общество # Фотофакт

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