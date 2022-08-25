В Беларуси намолочено 7 миллионов 240 тысяч тонн зерна

До конца недели, по прогнозам синоптиков, в Беларуси сохранится жаркая погода, дождей не ожидается. Метеоусловия позволят завершить жатву в запланированные сроки. Урожай этого года уже на миллион тонн превышает прошлогоднюю цифру на эту же дату. Самый тяжелый колос в Гродненской области: более 50 центнеров с гектара собирают аграрии. Впрочем, и в других регионах урожайность в 2022 году значительно выше. Беларусь будет с хлебом. В этом году страна рассчитывает на рекордные 11 миллионов тонн зерна.