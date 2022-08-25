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В Беларуси объявлен конкурс эскизов памятного знака жертвам геноцида

25 августа 2022 07:03
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Новости Беларуси. Найти национальную идею и не забыть трагические страницы истории. Конкурс эскизов памятного знака жертвам геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны объявлен в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси объявлен конкурс эскизов памятного знака жертвам геноцида-1

Организаторы намерены отыскать наиболее яркие образные решения, которые через средства монументального искусства отразят жуткие события того страшного периода. В конкурсе могут принять участие профессиональные скульпторы и архитекторы, а также авторы без специального образования. Причем как из нашей страны, так и ближнего и дальнего зарубежья. Попробовать свои силы также могут школьники и студенты, учителя и преподаватели.

В Беларуси объявлен конкурс эскизов памятного знака жертвам геноцида-4

Дмитрий Брылев, официальный представитель Генеральной прокуратуры Беларуси:
Цель конкурса получить наиболее выразительные образные решения, которые покажут глубину тех трагических событий, станут уникальным народным символом памяти и обозначением мест захоронения жертв геноцида. Такое больше не должно повториться на нашей земле.

В Беларуси объявлен конкурс эскизов памятного знака жертвам геноцида-7

Заявки на участие и эскизные проекты принимаются до 1 ноября. Вся информация о конкурсе на официальных сайтах Министерства культуры и Генеральной прокуратуры.

# Конкурс # общество # Дмитрий Брылев # Фотофакт

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