В Беларуси объявлен конкурс эскизов памятного знака жертвам геноцида

Новости Беларуси. Найти национальную идею и не забыть трагические страницы истории. Конкурс эскизов памятного знака жертвам геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны объявлен в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Организаторы намерены отыскать наиболее яркие образные решения, которые через средства монументального искусства отразят жуткие события того страшного периода. В конкурсе могут принять участие профессиональные скульпторы и архитекторы, а также авторы без специального образования. Причем как из нашей страны, так и ближнего и дальнего зарубежья. Попробовать свои силы также могут школьники и студенты, учителя и преподаватели.

Дмитрий Брылев, официальный представитель Генеральной прокуратуры Беларуси:

Цель конкурса – получить наиболее выразительные образные решения, которые покажут глубину тех трагических событий, станут уникальным народным символом памяти и обозначением мест захоронения жертв геноцида. Такое больше не должно повториться на нашей земле.