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Заменили почти 3 километра асфальта, обновили тысячи квадратов плитки. Столбцы готовятся к областным «Дожинкам»

28 апреля 2022 15:27
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Новости Беларуси. Столбцы активно готовятся к областному празднику «Дожинки», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Заменили почти 3 километра асфальта, обновили тысячи квадратов плитки. Столбцы готовятся к областным «Дожинкам»-1

Особое внимание уделяют ремонту дорог и благоустройству улиц. Уже заменили почти 3 километра асфальтного покрытия. Кроме того, параллельно устанавливают новые бордюры, обустраивают пешеходные зоны. Обновили 5,5 тысячи метров квадратной тротуарной плитки.

Заменили почти 3 километра асфальта, обновили тысячи квадратов плитки. Столбцы готовятся к областным «Дожинкам»-4

Александр Цивако, заместитель председателя Столбцовского райисполкома:
Задействованы организации трех районов, в основном это предприятия облдорстроя, также наши ПМК, ЖКХ и предприятия, которые занимаются благоустройством. Это улицы Социалистическая, Козлова, Свердлова, Центральная, также приступили к подготовительным работам по улице Ленинская, это наша будущая территория площади, где будут проводиться мероприятия. Проводим сейчас подготовительные работы под замену сетей тепло- и водоснабжения.

Заменили почти 3 километра асфальта, обновили тысячи квадратов плитки. Столбцы готовятся к областным «Дожинкам»-7

В качестве строительного материала используют асфальтогранулят и песчано-гравийную смесь. Работы проводят с использованием современной техники, что позволяет укладываться в запланированные сроки.

# Социальная инфраструктура # общество # Александр Цивако # Фотофакт

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