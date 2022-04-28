Заменили почти 3 километра асфальта, обновили тысячи квадратов плитки. Столбцы готовятся к областным «Дожинкам»

Новости Беларуси. Столбцы активно готовятся к областному празднику «Дожинки», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Столбцы активно готовятся к областному празднику «Дожинки», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Особое внимание уделяют ремонту дорог и благоустройству улиц. Уже заменили почти 3 километра асфальтного покрытия. Кроме того, параллельно устанавливают новые бордюры, обустраивают пешеходные зоны. Обновили 5,5 тысячи метров квадратной тротуарной плитки.
Александр Цивако, заместитель председателя Столбцовского райисполкома:
Задействованы организации трех районов, в основном это предприятия облдорстроя, также наши ПМК, ЖКХ и предприятия, которые занимаются благоустройством. Это улицы Социалистическая, Козлова, Свердлова, Центральная, также приступили к подготовительным работам по улице Ленинская, это наша будущая территория площади, где будут проводиться мероприятия. Проводим сейчас подготовительные работы под замену сетей тепло- и водоснабжения.
В качестве строительного материала используют асфальтогранулят и песчано-гравийную смесь. Работы проводят с использованием современной техники, что позволяет укладываться в запланированные сроки.