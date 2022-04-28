Заменили почти 3 километра асфальта, обновили тысячи квадратов плитки. Столбцы готовятся к областным «Дожинкам»

Александр Цивако, заместитель председателя Столбцовского райисполкома:

Задействованы организации трех районов, в основном это предприятия облдорстроя, также наши ПМК, ЖКХ и предприятия, которые занимаются благоустройством. Это улицы Социалистическая, Козлова, Свердлова, Центральная, также приступили к подготовительным работам по улице Ленинская, это наша будущая территория площади, где будут проводиться мероприятия. Проводим сейчас подготовительные работы под замену сетей тепло- и водоснабжения.