Ягоды как капли крови. Рябиновая аллея появилась у мемориала жертвам Городейского гетто

Новости Беларуси. Рябиновая аллея появилась у мемориала жертвам Городейского гетто в Несвижском районе. Ее высадили в рамках экологической акции «Дерево героя», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Место выбрали неслучайно. Памятник – это расположенный на холме разрушенный угол еврейского дома с тремя выступающими оконными рамами. К нему тянется гряда из 1 137 камней-валунов – по числу жертв, убитых нацистами. Всего высадили 12 деревьев. Мероприятие приурочили к Году исторической памяти и Дню Победы.

Леонид Качанович, мастер по благоустройству Несвижского ЖКХ:

Побач з алеяй, якая вядзе да асноўнай часткі помніка, гэта, па задумцы аўтара (Леаніда Мендэлевіча Левіна), каб людзі адчувалі і бачылі, што рабіны чырвоныя ягады падаюць і на снег, пад гэтую траву як каплі крыві людзей, якія загінулі на гэтым месцы.