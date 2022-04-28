«Много интересных мест». В Минске проходит туристический форум «Наследие Беларуси»

Новости Беларуси. Больше сотни туристических маршрутов для выходного дня и отдыха. Масштабный форум «Наследие Беларуси» открылся в Минске. Организатором площадки выступает Федерация профсоюзов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь представлен туристический потенциал всех регионов страны. Десятки экскурсий посвящены природным богатствам. Еще одно важное направление – производственный туризм, прямо здесь готовят шоколад и рассказывают, как выращивают улиток. Изучить опыт белорусов приехали и представители российских турагентств. Зарубежные участники также представили свои предложения. Например, зимние катания на собачьих упряжках в Карелии. С собой привезли и экспонаты, правда, в миниатюре. Михаил Орда о «Наследии Беларуси»: концепция выставки определена главным направлением – сохранением исторической памяти (здесь подробности).

Александр Баранов, заместитель директора туристического агентства (Россия):

Мы делаем первые шаги из региона. Сегодня планируется подписание соглашения с «Белтуристом», между «Агентством по туризму Кузбасса» и компанией «Белтурист». У нас в планах обмениваться информацией, продвигать друг друга, продвигать наш туристический потенциал.

– Пришли на выставку с ребенком, чтобы посмотреть и узнать много интересных мест в Беларуси. Конечно, хочется посетить не только с семьей, но, возможно, и с коллективом, с организацией. Очень удивлены, что много мест, прекрасно, достойно представлены. Ребенок, как тебе, нравится?

– Да.

– Ну все.

Новые маршруты по местам исторической памяти разработаны в разных регионах страны. Ознакомиться с ними можно на форуме. На площадке также продемонстрированы некоторые раритеты. Факсимильная копия Берестейской Библии XVI века, икона Божией Матери «Коложская» из древнейшего действующего храма Беларуси, печать и копия креста Евфросинии Полоцкой, печатный станок Франциска Скорины. На выставке представлен и музей на колесах. Экспозиция рассказывает о событиях Великой Отечественной войны. Исторический автобус отправится в Гомель уже на следующей неделе. В целом, открывая туристический сезон, Беларусь готова предложить отдых на любой вкус. Туристический форум завершит работу 30 апреля.