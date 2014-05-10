9 мая 2014 в Минске. Шествие ветеранов и выступление Александра Лукашенко

. В Минске прошла торжественная церемония возложения венков к монументу Победы в Минске. В церемонии принял участие , высшие должностные лица, руководителей госорганов, представителей общественных объединений, духовенства, дипломатического корпуса.

Для миллионов людей День Победы стал вечным свидетельством доблести народов, одолевших величайшее мировое зло - фашизм. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на церемонии возложения венков к монументу Победы в Минске.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Память о Великой Отечественной войне не меркнет, хотя прошло уже 69 лет после ее окончания. Никому нельзя забывать, что именно Советский Союз сыграл решающую роль в разгроме гитлеровской Германии, сорвал кровавые планы нацистов о мировом господстве и спас от порабощения 11 стран Европы с населением более 100 миллионов человек.

Судьба человечества в те суровые годы решалась на территории России, Беларуси и Украины. Именно на советско-германском фронте вермахт потерял свои вооруженные силы и свое пресловутое оружие. Посягнув на границы Советского Союза, фашисты встретили ожесточеннейшее сопротивление и получили решительный отпор. Все от мала до велика встали на защиту своей Родины. Никто и нигде в мире так самоотверженно не боролся с «коричневой чумой». Именно здесь, на политой кровью советских людей земле, развернулся главный фронт. На оккупированных белорусских, российских, украинских землях с первых дней войны был открыт и подлинный второй фронт. Против фашистов поднялось более миллиона партизан - великая народная армия, действия которой приобрели стратегическое значение и стали важным фактором разгрома врага. В советской стране, в труднейших условиях, усилиями простых тружеников тыла было достигнуто экономическое превосходство над агрессором. За годы войны выпущено в два раза больше боевой техники и вооружения, чем самой гитлеровской Германией.

Главным преимуществом СССР в этой борьбе стала духовная стойкость народа. Ущербной, человеконенавистнической идеологии нацизма Советский Союз противопоставил идеологию гуманизма и интернационализма. Плечом к плечу более 100 наций и народностей СССР встали на защиту общего Отечества. Великая Победа досталась нашей республике страшной ценой. Мы потеряли, искалечили каждого третьего жителя нашей Родины.

Глава государства также выделил неоценимый вклад Советской Белоруссии в разгром врага.

Александр Лукашенко:

Она была республикой-партизанкой. В строй народных мстителей встали около полумиллиона человек. 88 из них удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Героическое сопротивление народа фашизму, начавшееся в Брестской крепости, в боях под Гродно, Минском, Полоцком, Лепелем, Витебском, Борисовом, Могилевом и Гомелем, продолжалось до полного изгнания оккупантов.

Вечная слава павшим в боях и погибшим от зверств фашистов. Благодарная Беларусь помнит вас и чтит ваш подвиг. Мы сделаем все, чтобы ваша великая жертва на алтарь Отечества не оказалась напрасной. Страшный огонь войны, разрушений и смерти больше никогда не должен вспыхнуть на белорусской земле.

Присутствующие на площади Победы минутой молчания почтили память всех героев и жертв Великой Отечественной войны.