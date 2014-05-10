Ценой скольких жертв дался мир! Как День Победы 9 мая 2014 отметили в ... Берлине?

Знамя Победы в мае 1945 года советские солдаты водрузили в Берлине над Рейхстагом. А что происходит в столице поверженной некогда Германии сегодня? И вспоминают ли немцы проигранную войну? И не только немцы. И кто вспоминает? И как?

Саша, родившийся в Берлине, о войне знает по рассказам родителей, но возможность уточнить подробности из первых уст не упускает – засыпает настоящего ветерана пулеметной очередью вопросов.

Владимиру Евдокимовичу на фронте не довелось дойти до Берлина. Мечту осуществил только 69 лет спустя. У монумента советскому воину-освободителю ветерана встретили аплодисментами и дружным «Спасибо за Победу!»

Владимир Пирожков, ветеран Великой Отечественной войны:

Хочется сказать молодым: цените этот день, продолжайте всегда праздновать этот день, потому что этот день такими жертвами, трудом был завоеван.

В городе, где был повержен враг и откуда по миру разнеслась весть о долгожданной Победе, этот день переживается особенно. Хотя здесь это и не праздник, а только дата – День освобождения от нацизма.

Но, когда видишь то количество людей, которые приходят к мемориалам возложить цветы и венки и вспомнить тех, кто отдал жизнь за Победу, то ощущение праздника появляется.

Андрей Гиро, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Федеративной Республике Германия:

В Трептов-парке присутствуют и члены правительства, и парламента, и Бундестага, и журналистов очень много, и простые немцы, люди, которым небезразлична наша совместная история. Это свидетельствует о том, что этот день будет долго считаться одним из главных праздников в году. Я думаю, не только для нас, для белорусов, которые заплатили слишком высокую цену за победу, но и для всех наших соседей, и для европейцев в целом.

День Победы в Берлине такой же интернациональный, как и сам город. У советских монументов можно услышать речь абсолютно разных стран. Здесь и представители дипмиссий, и, конечно, русскоязычные эмигранты, и ветераны, которые съезжаются со всей страны.

И в 2014 году особенно многолюдно. Например, чтобы возложить цветы к монументу, здесь, в Тиргартене или в Трептов-парке, нужно было выстоять длинные очереди.

Кстати, недавно этот мемориал, находящийся неподалеку от Рейхстага, оказался в центре скандала. Два немецких таблоида призвали убрать русские танки, якобы угрожающие демократической Европе в свете украинской ситуации. Бундестаг идею не поддержал. Памятники останутся в центре Берлина.

За это и сами жители немецкой столицы. Ведь за спиной у бронзового солдата покоятся останки почти 2,5 тысяч советских воинов.

Жительница Германии:

Эти памятники относятся и к истории Берлина. И я рада, и мне кажется, это само собой разумеется, что они должны оставаться здесь именно в таком виде. Как память. И как часть истории, которая нас объединяет.

Памятные мероприятия в Германии начинаются накануне 9 мая.

На этом месте в годы войны был филиал лагеря Заксенхаузен.

Бывшие узники, приехавшие из Германии, Польши, России и Беларуси, со слезами на глазах вспоминали: после освобождения не верили, что выжили.

Борису Антоновичу из Минска уже 91. Бывший танкист и военнопленный несколько самых долгих лет жизни провел в лагерях.

Борис Попов, ветеран Великой Отечественной войны:

Я выжил случайно. Я считаю, что сам Бог мне помогал. Столько было случайностей, в результате которых я оставался жив.

На памятной церемонии было много молодежи. Многие из них в составе специальных немецких организаций ведут работу по увековечиванию имен погибших советских военнопленных.

Жительница Германии:

Эти люди пережили такие страдания, и сейчас забыть об этом было бы в корне неправильно. И если молодежь не будет сейчас об этом помнить, мы откроем двери для подобного в будущем. Об этом нужно помнить и говорить, чтобы такого больше никогда не повторилось.

Белорусский значок на сумке. Андреас никогда не был в Беларуси. Но какой вклад внесла наша страна в Победу, отлично знает.

Андреас:

Беларусь играла большую роль в этой войне. Я слышал о подвигах белорусских партизан. Поэтому очень важно в этот день вспомнить о том, ценой скольких жертв дался мир, чтобы не повторить подобное.

Немецкое общество антифашистов накануне Дня Победы провело свой митинг.

Эллен Хандлер, председатель общества антифашистов (Германия):

Мы знаем, что каждый четвертый погиб в Беларуси во время войны. И это очень важно, что столько солдат белорусских отдали свои жизни, чтобы мы жили в мире.

Предместье Берлина - Карлсхорст. Русско-немецкий музей. 8 мая здесь настоящий праздник с гуляниями. В этот день 1945 года здесь была поставлена последняя точка в войне. Акт о безоговорочной капитуляции подписывали в 22 часа 43 минуты. И по московскому времени уже наступил следующий день. Потому День Победы отмечается 9 мая.

Именно здесь был подписан акт о капитуляции Германии. И теперь по традиции в этом зале 8 мая поздно вечером ветераны из стран, победивших фашизм, поднимают уже не фронтовые 100 грамм, а бокал шампанского с тостом за мир.

После кратких спичей послов (в 2014 году были представители только России и Беларуси) сотни людей произнесли тост на двух языках: «Ауф ди Фриден!», «За мир!»

Если началась Великая Отечественная война на земле белорусской, у стен Брестской крепости, то закончилась она здесь взятием Рейхстага, когда над ним подняли знаменитое знамя Победы.

Красная армия на Берлин шла 4 года войны. Едва ли не самыми сложными оказались последние 400 метров. Вся земля здесь была испещрена рвами и окопами. И пока наша армия преодолевали оборонительные линии, было потеряно очень много бойцов.

Современный Берлин привлекает туристов прежде всего своей непростой историей. И хотя на Второй мировой из-за нацистского прошлого заострять внимание здесь не любят (как известно, даже в автомобильных номерах комбинации букв такие как «СС» запрещены), однако историческое наследие времен войны привлекательно для туристов. Туроператоры предлагают съездить «на Берлин» на 9 мая и даже пройтись по следам Штирлица.

Под другой вывеской вы могли видеть этот ресторан в фильме «17 мгновений весны». На самом деле называется он «Последняя инстанция». И кроме того, что это любимый киношный ресторан Штирлица, это еще и старейший ресторан Берлина.

По посещаемости не уступает главным достопримечательностям Берлина его подземный мир. Бункер фюрера здесь не сохранился.

Зато в один из самых интересных берлинских бункеров под станцией метро Гезундбруннэ эксклюзивную экскурсию нам согласился устроить гид родом из Беларуси Александр.

Александр Райский, экскурсовод общества «Берлинский подземный мир»:

Первоначально, в 1928 году, здесь строилась станция метро Гезундбруннэ, и все, что вы здесь видите, это помещения, которые были достроены к самой станции метро.

Эти катакомбы служили убежищем для мирного населения Берлина. С собой лучше взять теплую одежду. Это сейчас здесь, мягко сказать, свежо. А во время бомбежек на один квадратный метр было по 3 человека.

Александр Райский, экскурсовод общества «Берлинский подземный мир»:

Здесь на самом деле сидели нормальные люди, которые проклинали Гитлера, фюрера, войну, которые не хотели этого всего. И, не дай Бог, здесь сидел национал-социалист, его могли сдать, рассказать, арестовать и расстрелять.

Алессандро приходит в Трэптов-парк в честь деда. Тому уже 98 лет. Воевал на стороне Советского Союза. Убежденный антифашист, немец по крови, сам попросился в Красную армию. Так уроженцу Берлина довелось освобождать город с нашими соотечественниками.

Алессандро Вайс:

Вспоминаю и горжусь тем, что, хотя он был чистокровным немцем, все-таки из внутреннего убеждения воевал на правдивой стороне, на стороне мира. Я с большой гордостью могу сказать: мой дед, дорогие одноклассники, дорогие коллеги, не был за этого Вермахта. Он и ваших дедов от этого освободил.

Алессандро с уверенностью говорит: я помню, я горжусь. И словно в подтверждение с гордостью ставит диск, подаренный немецким дедом-ветераном Красной армии.