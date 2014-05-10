Ветеран ВОВ, бывший снайпер, спустя почти 20 лет встретил немца, которого должен был убить

Новости Беларуси. Слова особой благодарности звучат в эти дни в адрес ветеранов. У героя нашего следующего материала уникальная судьба. В прошлом снайпер, заслуги которого стали легендой, утверждает, что даже в жерновах кровавого побоища было место состраданию.

«Он в одиночку уничтожил две роты вермахта — так держать, советский солдат!», — в этих пожелтевших от времени газетах заметки о снайпере Иване Ткачеве появлялись регулярно. «Русского Ивана» что называется «в лицо» знали и немецкие военные корреспонденты — именно он в снайперской дуэли опередил легендарного Отто Бауэра. Всего на боевом счету ветерана почти 200 уничтоженных противников.

Иван Ткачев, ветеран Великой Отечественной войны:

Это снайперская книжка, подлинник, которая на фронте была, где учитывались немцы. А это счет (каждый день): здесь число, рота, сколько убил, подпись наблюдателя и командира роты. За каждого.

За сухими цифрами — человеческие жизни, но и на войне находилось место состраданию. В один из боевых выходов вдвоем с напарником они «уложили» у входа в землянку сразу семерых. А восьмого, совсем юного, глаза которого отчетливо были видны в оптический прицел, сержант Ткачев пожалел и на спусковой крючек не нажал. Они встретились вновь спустя почти 20 лет.

Иван Ткачев, ветеран Великой Отечественной войны:

Выставка была немецкая в Москве. Мы пошли с Колей Володиным посмотреть. Смотрю – стоит с глазом искусственным. Где-то я его видел. Говорю – пошли спросим. Рассказывает – да, я там был. Говорит: я был ранен, должен был ехать домой, нес ящик, увидел убитых офицеров. Он так сказал, а я говорю: снайпером там был я.

А через несколько месяцев на имя Ткачева пришло письмо от жены того самого немца и фотографии детей. Семья благодарила Ткачева за то, что когда-то он пощадил их отца. На фото надпись: «Их могло и не быть, если бы вы тогда не сохранили жизнь их отцу». Но послание до адресата не дошло. С его содержанием офицер ознакомился в кабинете следователя контрразведки – для русско-немецкой дружбы были не самые лучшие времена.

Иван Ткачев, ветеран Великой Отечественной войны:

Они легкие были, винтовки. У немцев тоже хорошие были винтовки. У них прицел снимался, у нас нет. Снайперов в плен не брали – он снял прицел и жил. А мы уже если попали – то все – конец.

Эта конструктивная особенность «мосинки» стоила жизни ни одному советскому снайперу. Самому Ивану Терентьевичу вражеские пули разбивали прицел ровно 10 раз, и всегда он отделывался лишь царапинами. Говорит, в охоте опытных снайперов друг на друга всё решали мгновения, и кто-то один обязательно не возвращался к своим.

Иван Ткачев, ветеран Великой Отечественной войны:

Победу я встретил в Курляндии. У нас фактически на фронте он прошел. Объявили, дали по 100 грамм и мы еще месяц добивали. Оттуда поехал в училище.

Так началась мирная жизнь снайпера Ткачева. Спустя 69 лет после окончания войны он помнит свой каждый фронтовой день и считает День Победы самым главным праздником в году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.