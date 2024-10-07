Как православная церковь помогает справиться с алкогольной зависимостью? Поговорили с иереем
В программе «Прикосновение к свету» на СТВ встретились с руководителем отдела по противодействию алкоголизму и наркомании Могилевской епархии, иереем Александром Ковалевым.
Олег Лепешенков:
Зависимости – это бич современного общества, причем их много: наркотическая, алкогольная, даже говорят, любовная зависимость. А способен человек сам справиться с таким недугом?
Иерей Александр Ковалев, руководитель отдела по противодействию алкоголизму и наркомании Могилевской епархии:
Если открыть первый шаг 12-шаговой программы анонимных алкоголиков, там написано, что человек не способен своими силами справиться с алкоголизмом и вынужден признать свое бессилие перед ним. Православная церковь и, в частности, те отделы, которые созданы практически во всех епархиях, их цель – помочь, поддержать и не оставить человека в этой борьбе, один на один со страстью.
Мы работаем немножко в иной сфере и на первое место относим святоотеческий опыт, опыт церкви. И самое главное – христианская жизнь человека, пытающегося выздороветь, его воцерковление, его участие в христианских таинствах, познание Бога и прекрасного мира православия.
Олег Лепешенков:
Чем можно помочь родственникам человека, который страдает таким недугом?
Иерей Александр Ковалев:
Далеко не все родственники понимают, как правильно себя вести. Сейчас набирает оборот Православное общество трезвости. Общество трезвости – это полноценная жизнь, она сопряжена и с паломническими поездками, и с совместными социальными проектами. Человеку предлагается не только участвовать в церковных таинствах, но и жить со Христом, жить в церкви.
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