Как православная церковь помогает справиться с алкогольной зависимостью? Поговорили с иереем

В программе «Прикосновение к свету» на СТВ встретились с руководителем отдела по противодействию алкоголизму и наркомании Могилевской епархии, иереем Александром Ковалевым. Олег Лепешенков:

Зависимости – это бич современного общества, причем их много: наркотическая, алкогольная, даже говорят, любовная зависимость. А способен человек сам справиться с таким недугом?

Иерей Александр Ковалев, руководитель отдела по противодействию алкоголизму и наркомании Могилевской епархии:

Если открыть первый шаг 12-шаговой программы анонимных алкоголиков, там написано, что человек не способен своими силами справиться с алкоголизмом и вынужден признать свое бессилие перед ним. Православная церковь и, в частности, те отделы, которые созданы практически во всех епархиях, их цель – помочь, поддержать и не оставить человека в этой борьбе, один на один со страстью. Мы работаем немножко в иной сфере и на первое место относим святоотеческий опыт, опыт церкви. И самое главное – христианская жизнь человека, пытающегося выздороветь, его воцерковление, его участие в христианских таинствах, познание Бога и прекрасного мира православия.