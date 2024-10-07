Лукашенко поздравил президента России Путина с днём рождения

Беларуси и России вместе удастся открыть новые горизонты и наметить перспективные направления сотрудничества, которые отвечают вызовам современности и обеспечивают расширение связей между странами. Такую уверенность выразил Александр Лукашенко, поздравляя своего российского коллегу Владимира Путина с днем рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Ваше глубокое понимание исторической миссии России, личная ответственность за судьбу народа и Отчизны стали надежным залогом укрепления ее государственности и суверенитета, наращивания социально-экономического потенциала и международного авторитета. В Беларуси высоко ценят последовательную твердую позицию Владимира Путина и его принципиальный настрой на дальнейшее развитие белорусско-российских отношений союзничества и стратегического партнерства, которые способствовали значительной активизации экономической интеграции», – подчеркнул глава государства.