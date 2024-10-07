В Минске завершается строительство первого участка Зеленолужской линии

Завершается строительство первого участка третьей линии Минского метрополитена. К открытию готовят сразу три станции – Аэродромную, Слуцкий гостинец и Неморшанский сад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Завершается строительство первого участка третьей линии Минского метрополитена. К открытию готовят сразу три станции – Аэродромную, Слуцкий гостинец и Неморшанский сад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас ведутся отделочные и пусконаладочные работы. Осталось завершить монтаж некоторых систем. Специалистам предстоит тестирование и обкатка оборудования. Ввести в эксплуатацию новые станции Зеленолужской ветки планируют до конца 2024 года. Параллельно идет благоустройство территории, где велось строительство.
Павел Царун, директор ГП «Дирекция по строительству Минского метрополитена»:
Восстанавливается уже в постоянных отметках плиточное мощение, также проезжая часть устанавливается, новые светофоры, наносится разметка уже по постоянному варианту.
Тем временем в марте 2023 года приступили к строительству второго участка третьей линии. Для запуска тоннелепроходческого комплекса необходимо завершить перекладку сетей. В планах также строительство и четвертой, кольцевой ветки метро. Сейчас идет сбор разрешительных документов и исходных данных для проектирования.