В Минске завершается строительство первого участка Зеленолужской линии

Завершается строительство первого участка третьей линии Минского метрополитена. К открытию готовят сразу три станции – Аэродромную, Слуцкий гостинец и Неморшанский сад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас ведутся отделочные и пусконаладочные работы. Осталось завершить монтаж некоторых систем. Специалистам предстоит тестирование и обкатка оборудования. Ввести в эксплуатацию новые станции Зеленолужской ветки планируют до конца 2024 года. Параллельно идет благоустройство территории, где велось строительство.

Павел Царун, директор ГП «Дирекция по строительству Минского метрополитена»:

Восстанавливается уже в постоянных отметках плиточное мощение, также проезжая часть устанавливается, новые светофоры, наносится разметка уже по постоянному варианту.