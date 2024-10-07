Как пандемия вдохновила на создание уникальных продуктов? Рассказала сыровар

Белоруска презентовала сыры собственного производства на международном гастрономическом фестивале «Terra Madre», который проходил с 26 по 30 сентября в парке Дора в Турине. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Ольга Кособуко, сыровар.

Юлия Самусенко, ведущая:

Это же непростая технология? Нужно знать все нюансы.

Ольга Кособуко, сыровар:

Могу сказать, что это где-то из детства. С самого детства родители отправляли меня на каникулы к бабушке в деревню. У бабушки в деревне была своя корова. Что бабушка делала? Сыр, творог, сметану и так далее. А в 2019 году, когда случился ковид, пришлось работать либо удаленно, либо уходить за свой счет. Я с семьей переехала жить к себе на дачу. Соответственно, жители ближайших деревень возили молоко. Вот и родилась такая идея, почему бы и не попробовать? В Instagram тогда было очень много различных марафонов, курсов, чего только не было. Моя дочь мне подсказала, говорит, давай сварим сыр. Ну и все, сварили первый сыр. Первый у нас не получился, но меня процесс этот заинтересовал и достаточно серьезно. Я к этому подошла еще серьезнее, я начала искать преподавателей. Юрий Царев, ведущий:

У нас есть курсы по сыроварению?