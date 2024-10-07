Как пандемия вдохновила на создание уникальных продуктов? Рассказала сыровар
Белоруска презентовала сыры собственного производства на международном гастрономическом фестивале «Terra Madre», который проходил с 26 по 30 сентября в парке Дора в Турине.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Ольга Кособуко, сыровар.
Юлия Самусенко, ведущая:
Это же непростая технология? Нужно знать все нюансы.
Ольга Кособуко, сыровар:
Могу сказать, что это где-то из детства. С самого детства родители отправляли меня на каникулы к бабушке в деревню. У бабушки в деревне была своя корова. Что бабушка делала? Сыр, творог, сметану и так далее. А в 2019 году, когда случился ковид, пришлось работать либо удаленно, либо уходить за свой счет. Я с семьей переехала жить к себе на дачу. Соответственно, жители ближайших деревень возили молоко. Вот и родилась такая идея, почему бы и не попробовать? В Instagram тогда было очень много различных марафонов, курсов, чего только не было. Моя дочь мне подсказала, говорит, давай сварим сыр. Ну и все, сварили первый сыр. Первый у нас не получился, но меня процесс этот заинтересовал и достаточно серьезно. Я к этому подошла еще серьезнее, я начала искать преподавателей.
Юрий Царев, ведущий:
У нас есть курсы по сыроварению?
Ольга Кособуко:
Нет, к сожалению, у нас пока нет. Это все впереди. Возможно, я этим займусь в будущем. Я нашла преподавателя в России. Прошла у нее онлайн-курс именно по начальному этапу. То есть это микробиология молока, это культура, что добавляется в молоко, чтобы потом получился сыр. Вот это был первый этап. Но мы не ищем легких путей, и простая кисломолочка – это слишком просто для нас. Поэтому я решила изучать сыры, которые уже посложнее, – это сыры с плесенью. Был выбран украинский преподаватель. С ним мы отработали порядка года, изучили, как работают плесени, как созревают сыры с плесенью, какие условия для них надо. То есть это нелегкий вопрос.
Подробнее в видео.