Как правильно защищать личные данные, чтобы не попасть в ловушку мошенников?

Высокие технологии – наше будущее. А интернет – настоящий портал в мир неограниченных возможностей. Но несмотря на многочисленные плюсы, у Всемирной сети есть и свои недостатки. Мошенники не дремлют! Преступники успешно осваивают киберпространство и придумывают все новые способы обмана.

Дмитрий Стасюлевич, начальник управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома:

Потенциальным потерпевшим осуществляются звонки якобы от сотрудников операторов сотовой связи под предлогом продления договора или обновления программного обеспечения, предоставляется ссылка на вредоносное программное обеспечение. После его установки злоумышленники имеют полный доступ к устройству, к мобильному телефону. Не доверяйте таким звонкам, если есть необходимость, то позвоните в официальную службу поддержки своего оператора сотовой связи.

В этом году также актуальна схема, которая называется «Мама, я попал в беду». Престарелым гражданам осуществляются звонки якобы от их близких родственников, которые попали в ДТП. За оказание медицинской помощи, предлоги всегда разные, требуют денежные средства, которые передаются курьером.

Чтобы не попасть в ловушку злоумышленников, важно знать, как правильно защищать личные данные. Простые пароли – большая ошибка. Выбирайте сложные конструкции.