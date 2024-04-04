Международная конференция в честь 30-летия Конституции проходит в Минске

Вопросы обеспечения верховенства Конституции и роли конституционных судов в обеспечении порядка обсуждают 4 апреля в Минске на международной конференции. Для участия в ней в Беларусь прибыли делегации из Армении, Казахстана, России и других стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Приветственный адрес участникам форума от Александра Лукашенко зачитала заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс. Глава государства выразил уверенность в том, что конференция откроет новые возможности для обмена опытом в сфере развития конституционной законности.

В этом году Беларусь отмечает 30-летие со дня принятия Основного закона. Именно этот документ стал базисом, на котором развивается современная Беларусь. Главным достижением действия Конституции эксперты называют слаженную и эффективную деятельности всех ветвей власти. Мы уверенно идем по пути построения сильного демократического государства. И верховенство Конституции – гарантия нашего национального суверенитета.

Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Беларуси:

На принципах правового государства сформировано и действует национальная правовая система. Реально обеспечиваются гарантии реализации прав и свобод человека и гражданина. Поддерживается конституционный правопорядок.

Фархад Абдуллаев, председатель Конституционного суда Азербайджана:

Конституционный суд Азербайджана буквально недавно отметил 25-летие. Мы чуть моложе, но за все эти годы становления, развития конституционализма и конституционной юстиции в наших странах мы буквально всегда подпитывались и очень уважительно относились к практике наших судов.