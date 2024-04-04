Движение – жизнь. Почему заболевания опорно-двигательного аппарата стали спутниками нашей жизни?

Фундамент молодости и красоты. Почему врачи бьют тревогу?

От радикулита до остеохондроза. Как они стали нашими постоянными спутниками?

На сегодняшний момент, безусловно, у нас заболевания опорно-двигательного аппарата на первом месте.

У меня были случаи, когда человек чихнул, и грыжа вывалилась.

Почему Пушкин, Гоголь и Менделеев работали стоя? И существует ли на деле волшебная мебель?