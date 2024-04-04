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Движение – жизнь. Почему заболевания опорно-двигательного аппарата стали спутниками нашей жизни?

04 апреля 2024 10:07
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Фундамент молодости и красоты. Почему врачи бьют тревогу?

Движение – жизнь. Почему заболевания опорно-двигательного аппарата стали спутниками нашей жизни?-1

На сегодняшний момент, безусловно, у нас заболевания опорно-двигательного аппарата на первом месте.

От радикулита до остеохондроза. Как они стали нашими постоянными спутниками?

Движение – жизнь. Почему заболевания опорно-двигательного аппарата стали спутниками нашей жизни?-4

У меня были случаи, когда человек чихнул, и грыжа вывалилась.

Почему Пушкин, Гоголь и Менделеев работали стоя? И существует ли на деле волшебная мебель?

Движение – жизнь. Почему заболевания опорно-двигательного аппарата стали спутниками нашей жизни?-7

Это достаточно удобное современное приспособление, которое позволяет ребенку разогнуться самостоятельно.

И почему каждый хоть раз в жизни должен побывать в санатории?

Движение – жизнь. Почему заболевания опорно-двигательного аппарата стали спутниками нашей жизни?-10

Пациенты от двух-трех процедур понимают, что они могут двигаться, переворачиваться без боли, ходить без боли.

«В поисках истины» – смотрите в пятницу, 5 апреля, в 18:45 на телеканале СТВ!

# Заболевания # общество

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