Движение – жизнь. Почему заболевания опорно-двигательного аппарата стали спутниками нашей жизни?

Фундамент молодости и красоты. Почему врачи бьют тревогу?
Фундамент молодости и красоты. Почему врачи бьют тревогу?
На сегодняшний момент, безусловно, у нас заболевания опорно-двигательного аппарата на первом месте.
От радикулита до остеохондроза. Как они стали нашими постоянными спутниками?
У меня были случаи, когда человек чихнул, и грыжа вывалилась.
Почему Пушкин, Гоголь и Менделеев работали стоя? И существует ли на деле волшебная мебель?
Это достаточно удобное современное приспособление, которое позволяет ребенку разогнуться самостоятельно.
И почему каждый хоть раз в жизни должен побывать в санатории?
Пациенты от двух-трех процедур понимают, что они могут двигаться, переворачиваться без боли, ходить без боли.
«В поисках истины» – смотрите в пятницу, 5 апреля, в 18:45 на телеканале СТВ!