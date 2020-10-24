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Как правильно высушить мокрую обувь и какие способы сушки под запретом? Рассказывает эксперт

24 октября 2020 20:56
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Осень – настоящая проверка на прочность не только для наших нервов, но и обуви, рассказали в программе «Плюс-минус». Дожди, слякоть и грязь. Увы, в такой ситуации даже самый аккуратный человек не застрахован от риска промочить ноги.

Как быстро высушить обувь и не испортить ее презентабельный вид? Советы эксперта.

Как правильно высушить мокрую обувь и какие способы сушки под запретом? Рассказывает эксперт-1

Галина Ковальчук, продавец:
Осень – сезон дождей, и даже самый аккуратный человек не застрахован намочить ноги. Что же делать, если ваша обувь промокла? Самая распространенная ошибка – сушить обувь с помощью фена, батареи и прямых солнечных лучей.

Как правильно высушить мокрую обувь и какие способы сушки под запретом? Рассказывает эксперт-4

Этого нельзя делать, потому что при резком изменении температуры из кожи наружу выходят дубильные вещества, которые предохраняют ее от плесени и гниения.

Как правильно высушить мокрую обувь и какие способы сушки под запретом? Рассказывает эксперт-7

Для начала нужно расшнуровать ее, чтобы поступало максимально много воздуха. Далее нужно вложить бумагу на первые 10-20 минут, чтобы она впитала максимально большое количество влаги. Потом желательно вложить вкладыши, которые прилагаются к обуви, чтобы при высыхании обувь не деформировалась, а оставалась в первоначальном состоянии.

Как правильно высушить мокрую обувь и какие способы сушки под запретом? Рассказывает эксперт-10

Как правильно высушить мокрую обувь и какие способы сушки под запретом? Рассказывает эксперт-12

Вместо бумаги удобно использовать силикатную сушку. Она быстро впитывает влагу и запах и ее можно использовать в пути.

Как правильно высушить мокрую обувь и какие способы сушки под запретом? Рассказывает эксперт-15

После полного высыхания обуви в шлифованных кожах нужно поднять ворс. Для этого можно использовать резиновую щеточку и просто расчесать.

Как правильно высушить мокрую обувь и какие способы сушки под запретом? Рассказывает эксперт-18

А главное, не ходите в одной и той же паре каждый день, чтобы дать обуви отдохнуть.

# Полезные советы # общество # Галина Ковальчук # Фотофакт

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