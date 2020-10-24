Как правильно высушить мокрую обувь и какие способы сушки под запретом? Рассказывает эксперт

Осень – настоящая проверка на прочность не только для наших нервов, но и обуви, рассказали в программе «Плюс-минус». Дожди, слякоть и грязь. Увы, в такой ситуации даже самый аккуратный человек не застрахован от риска промочить ноги. Как быстро высушить обувь и не испортить ее презентабельный вид? Советы эксперта.

Галина Ковальчук, продавец:

Осень – сезон дождей, и даже самый аккуратный человек не застрахован намочить ноги. Что же делать, если ваша обувь промокла? Самая распространенная ошибка – сушить обувь с помощью фена, батареи и прямых солнечных лучей.

Этого нельзя делать, потому что при резком изменении температуры из кожи наружу выходят дубильные вещества, которые предохраняют ее от плесени и гниения.

Для начала нужно расшнуровать ее, чтобы поступало максимально много воздуха. Далее нужно вложить бумагу на первые 10-20 минут, чтобы она впитала максимально большое количество влаги. Потом желательно вложить вкладыши, которые прилагаются к обуви, чтобы при высыхании обувь не деформировалась, а оставалась в первоначальном состоянии.

Вместо бумаги удобно использовать силикатную сушку. Она быстро впитывает влагу и запах и ее можно использовать в пути.

После полного высыхания обуви в шлифованных кожах нужно поднять ворс. Для этого можно использовать резиновую щеточку и просто расчесать.