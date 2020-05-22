Как правильно вырастить базилик в квартире

Анна Пашкевич, заведующая сектором бобовых овощных культур РУП «Институт овощеводства»:

Базилик овощной является ценной пряной культурой, которая пришла к нам из Индии. Именно в том регионе впервые листья базилика начали класть в карманы вместе с монетами, чтобы увеличить их количество.

Само название «базилик» происходит от греческого слова «basilicum», что в переводе означает «император», ведь именно древние греки подметили, что император, вооружившись золотым серпом, достоин срезать эти пряные растения.

Мы покажем, как можно выращивать базилик в условиях городской квартиры. Для этого нам понадобятся: семена, кассета с подготовленным грунтом и вода. Перед тем, как приступить к посеву базилика, необходимо подобрать соответствующий сорт. Во-первых, растение должно быть низкорослое, 35-40 см. Во-вторых, оно должно быть по возможности мелколистное. И, в-третьих, оно должно быть максимально раннеспелое, чтобы радовать вас уже через 60-70 дней от момента высева.

Для того, чтобы высеять семена базилика, необходимо взять стандартную кассету на 6 ячеек, заполнить их наполовину подготовленным грунтом – это может быть универсальный грунт, не проливать его.

Взять семена, замачивать их нет необходимости, поскольку замоченные семена быстро ослизняются, что препятствует хорошему разделению семян и равномерному высеву. После того, как мы взяли семена, мы помещаем в одну ячейку 2-3 семечка и проливаем их водой. Вода должна быть несильная.

Семена базилика содержат большое количество эфирных масел – это является его природной защитной реакцией на воздействие окружающей среды. Поэтому при контакте с водой семена начинают ослизняться, но слизи этой бояться не нужно. Семена желательно сеять насухую, как мы это проделали с вами ранее.

После того, как мы высеяли семена, необходимо обеспечить их хорошей влажностью и температурой для прорастания не ниже 28 градусов. Поэтому чтобы создать тепличные условия, возьмите крышку, накройте нашу кассету и поместите в подходящие условия.

По мере того, как наши сеянцы будут увеличиваться в размерах, необходимо периодически добавлять грунт и увеличивать объем той емкости, в которой мы будем их выращивать. Буквально через неделю сеянцы будут иметь 4-6 листьев, через две недели 8-10, после чего можно их высадить в горшок объемом не менее 2 л.