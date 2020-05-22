«Безопасная рассада». МЧС запускает совместный проект с продавцами на рынках Гомельской области

Новости Беларуси. «Рассадники безопасности» создают сотрудники МЧС в Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Добровольцев в борьбе с палами сухой растительности спасатели нашли в лице продавцов рассады на рынках региона. Их покупатели – сплошь дачники и жители сельской местности. Та самая целевая аудитория, которой лишний раз не помешает напомнить, к чему может привести бездумное обращение с огнем на приусадебном участке.

Людмила Шварова, продавец рассады:

Как горят леса, как горят жилища, дачи, сколько животных погибает, сельскохозяйственные угодья и скотина домашняя погибает. Люди по халатности своей: вот захотели участочек сделать чистеньким, а о том, что последствия какие-то будут, не думают. Сейчас такие ветры, погода сухая – конечно, это очень опасно. Лишний раз человеку неплохо напомнить. Я считаю, что это очень нужно.

Тысячи растений с наклеенными на стаканчики предупреждениями об опасности разъедутся по всей области. Но важнее личный контакт: об угрозе напоминают не люди в погонах, а такие же дачники.

Ксения Шингирей, официальный представитель Гомельского областного управления МЧС:

Сегодня этот проект стартовал в Гомеле впервые. Мы очень рады, что продавцы откликнулись на призыв МЧС в организации такой профилактической работы. Здесь на рынке мы видим, что диалог налажен между продавцом и покупателем, и это работает.