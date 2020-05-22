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«Безопасная рассада». МЧС запускает совместный проект с продавцами на рынках Гомельской области

22 мая 2020 07:43
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Новости Беларуси. «Рассадники безопасности» создают сотрудники МЧС в Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Безопасная рассада». МЧС запускает совместный проект с продавцами на рынках Гомельской области-1

Добровольцев в борьбе с палами сухой растительности спасатели нашли в лице продавцов рассады на рынках региона. Их покупатели – сплошь дачники и жители сельской местности. Та самая целевая аудитория, которой лишний раз не помешает напомнить, к чему может привести бездумное обращение с огнем на приусадебном участке.

«Безопасная рассада». МЧС запускает совместный проект с продавцами на рынках Гомельской области-4

Людмила Шварова, продавец рассады:
Как горят леса, как горят жилища, дачи, сколько животных погибает, сельскохозяйственные угодья и скотина домашняя погибает. Люди по халатности своей: вот захотели участочек сделать чистеньким, а о том, что последствия какие-то будут, не думают. Сейчас такие ветры, погода сухая – конечно, это очень опасно. Лишний раз человеку неплохо напомнить. Я считаю, что это очень нужно.

«Безопасная рассада». МЧС запускает совместный проект с продавцами на рынках Гомельской области-7

Тысячи растений с наклеенными на стаканчики предупреждениями об опасности разъедутся по всей области. Но важнее личный контакт: об угрозе напоминают не люди в погонах, а такие же дачники.

«Безопасная рассада». МЧС запускает совместный проект с продавцами на рынках Гомельской области-10

Ксения Шингирей, официальный представитель Гомельского областного управления МЧС:
Сегодня этот проект стартовал в Гомеле впервые. Мы очень рады, что продавцы откликнулись на призыв МЧС в организации такой профилактической работы. Здесь на рынке мы видим, что диалог налажен между продавцом и покупателем, и это работает.

«Безопасная рассада». МЧС запускает совместный проект с продавцами на рынках Гомельской области-13

Поставлять тематический «самиздат» своим «секретным» сотрудникам спасатели обещают регулярно, так что операция по укоренению основ безопасности продолжается.

# МЧС Беларуси # общество # Людмила Шварова # Ксения Шингирей # Фотофакт

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