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В Витебске достраивают школу на 1020 человек, списки учащихся начнут составлять в июле

22 мая 2020 07:02
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Новости Беларуси. В самом густонаселенном микрорайоне Витебска завершается строительство школы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебске достраивают школу на 1020 человек, списки учащихся начнут составлять в июле-1

Сдача объекта запланирована на конец июня 2020 года, и уже 1 сентября за парты здесь сядут более тысячи учеников. Отличительная особенность учебного заведения – отдельный спортивный комплекс с двумя бассейнами, тренажерным, спортивным залами.

В Витебске достраивают школу на 1020 человек, списки учащихся начнут составлять в июле-4

Сергей Польский, главный инженер УКС города Витебска:
Здесь, вы видите, в фойе декоративные штукатурки применены, и на фасаде окраска пульверизаторами. Штукатурка уже не известковая, а смеси мы применяем. Поэтому все настроено на долговечность.

В Витебске достраивают школу на 1020 человек, списки учащихся начнут составлять в июле-7

Уже формируется педагогический коллектив. А вот списки учащихся начнут составлять не раньше июля. Вероятнее всего, попадут в эту школу юные жители микрорайона Билево-2.

# Школы в Беларуси # общество # Сергей Польский # Фотофакт

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