В Витебске достраивают школу на 1020 человек, списки учащихся начнут составлять в июле

Новости Беларуси. В самом густонаселенном микрорайоне Витебска завершается строительство школы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сдача объекта запланирована на конец июня 2020 года, и уже 1 сентября за парты здесь сядут более тысячи учеников. Отличительная особенность учебного заведения – отдельный спортивный комплекс с двумя бассейнами, тренажерным, спортивным залами.

Сергей Польский, главный инженер УКС города Витебска:

Здесь, вы видите, в фойе декоративные штукатурки применены, и на фасаде окраска пульверизаторами. Штукатурка уже не известковая, а смеси мы применяем. Поэтому все настроено на долговечность.