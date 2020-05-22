Александр Лукашенко рассказал, зачем Беларуси ракетное вооружение и какая стоит стратегическая задача

Новости Беларуси. Александр Лукашенко рассказал, зачем Беларуси ракетное вооружение и какая в военной сфере стоит стратегическая задача. Об этом, как сообщает БЕЛТА, глава государства заявил 22 мая во время ознакомления с военными разработками.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Речь сегодня пойдет о производстве ракетного вооружения. Хорошо было бы, если бы все государства взяли и отменили войны. Но пока еще никто не отменяет войны, несмотря на эпидемии, пандемии, истерии. Войну никто не отменял. И, к сожалению, к ней приходится готовиться в мирное время. Никуда не денешься. Если не будешь готовиться, не дай бог, конечно, сейчас, то будешь пожинать горькие плоды потом.

Александр Лукашенко констатировал, что, конечно, разработка соответствующего вооружения и в целом поддержание обороноспособности армии стоит больших средств.

Александр Лукашенко:

Как бы это ни было дорого. А это очень дорого, особенно в это время. Денег лишних нет ни у кого, кроме тех, кто их печатает (это перекладывается на весь мир, и на нас в том числе). Поэтому лишних денег нет, тем не менее приходится тратиться и на оборону.

Наша стратегическая задача в сфере обороны, если вдруг, – нанести неприемлемый урон противнику. И мы это должны демонстрировать сейчас, чтобы те, кто, не дай бог, вздумает с нами воевать, понимали, что мы можем ответить достойно. Самый лучший ответ с точки зрения вооружений на сегодняшний день – это ракеты, высокоточное оружие.

Кроме того, учитывая лесисто-болотистые природные условия в Беларуси, армия приспосабливается под это.

Александр Лукашенко:

В этом направлении мы развиваем свои Вооруженные Силы. Конечно, мы не собираемся заниматься глобализмом, захватывать чужие государства. Мы миролюбивая страна. К нам нет такого «интереса» со стороны других государств. Поэтому межконтинентальные баллистические ракеты с ядерным оружием нам нет смысла разрабатывать. Мы и не можем этого делать. Мы должны ориентироваться на то, что возможно. Поэтому мы создаем соответствующие ракетные производства.