В детских садах, школах и больницах Минска начали отключать отопление

Новости Беларуси. В детских садах, школах и больницах столицы 26 мая начнут отключать отопление. Такое решение принял Минский горисполком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По прогнозу синоптиков с начала следующей недели ожидается теплая погода – этим и продиктовано решение.

Вторая половина весны в 2020 году выдалась по-настоящему холодной: днем температура воздуха не поднималась выше плюс 15 градусов, ночью и вовсе в отдельных районах были заморозки до -4°С.