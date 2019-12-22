Как правильно поджигать пиротехнику, чтобы не травмироваться, и что может пойти не так? Разбираемся вместе

Новости Беларуси. Еще одна предновогодняя статья расходов, особенно в семьях с мальчиками – маленькими и большими – пиротехника, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Юлия Огнева, СТВ:

Фейерверки, салюты, петарды, хлопушки, бенгальские огни… Чего только нет в специализированных магазинах! Активно продают это добро и в интернете: бери – не хочу.

В некоторых ситуациях действительно бы лучше «не хочу». Каждый год в новостных лентах появляются сообщения о несчастных случаях, связанных с взрывом пиротехники. Например, в 2018 году за несколько дней до и после новогодней ночи травмы получили более 60 человек. Чаще всего причиной трагедий становится просроченная или поддельная пиротехника. Ну, или неправильное с ней обращение. Особенно важно не оставлять детей один на один с взрывоопасными предметами.

О том, как получить удовольствие и при этом не испортить праздник, в репортаже Кристины Федорович. Новый год запомнился навсегда. Минчанин рассказал, как в 2019 году взрыв петарды изменил его жизнь И ведь это не единичный случай за новогодние праздники. Заголовки – как последствия чьей-то халатности: «Мальчику из Витебска петардой оторвало фалангу пальца». Или вот: «Петарда попала в лицо 9-летней девочке в Солигорске».

Сергей Горохов, заместитель начальника управления МОБ МВД:

Только за два новогодних дня в прошедшем году поступило почти три десятка сообщений в милицию о том, что граждане получили телесные повреждения в результате использования пиротехники. Это были и различные травмы кистей, рук, пальцев, это были ожоги органов зрения, ожоги иных участков тела. Следует придерживаться определенных правил, чтобы избежать трагических последствий. На правилах остановимся. И не на тех, что об использовании, а на тех, что помогут предотвратить испорченный Новый год.

Сергей Горохов:

Согласно новому законодательству, лицо, достигшее исключительно 16 лет, может купить петарды. До ноября 2018 года ограничение действовало для подростков, достигших 15 лет. В любом случае, если продавец сомневается в возрасте покупателя либо возник какой-либо спор, покупатель должен предоставить документ со своей фотографией, в котором будет указана дата рождения.

Не зря говорят: спички детям не игрушка. А пиротехника – и подавно. Мы решили провести свой эксперимент. Нашли 15-летнего добровольца Артура. По закону ему не имеют права продать петарды, которые он по сценарию так хочет купить. Далее отправляемся в четыре выбранные точки и смотрим, что из этого получится.

После искусного выбора 20 взрывных игрушек Артур приближается к главному – покупке. Но тут все пошло не по плану парня, зато по закону. Такой четкий отказ нашу съемочную группу, конечно, порадовал, да и продавец Дарья после призналась: не достигших 16 лет, но уже жаждущих отметить праздник с огоньком, за день и не сосчитаешь.

Дарья Лазарь, продавец-консультант пиротехнических изделий:

На самом деле часто дети заходят, и действительно никому не продаем. Если такой молодой человек заходит и непонятно, сколько лет, всегда спрашиваем паспорт, потому что себе дороже продавать деткам пиротехнику. Неизвестно что с ней сделают, в кого они захотят ее кинуть. Ну а мы перемещаемся дальше и отправляем Артура за покупкой.

Продавец уточнил, не найдется ли у Артура рубль, а вот о наличии паспорта не спросил. Такая же ситуация и в остальных двух точках.

Серьезно-то оно серьезно, но результат налицо. Итог не радует, как и тот факт, что в большинстве магазинов минимальные правила безопасности вообще не напоминают. А сейчас, на минуточку, время предновогоднего ажиотажа.

Ольга Кузако, продавец пиротехнических изделий:

Есть инструкция, как правильно использовать салют, меры безопасности, опасные зоны. В принципе все, что нужно знать человеку при запуске даже минимальной салютной установки, пишется сзади на обороте на каждой салютной установке. На заметку: есть наиболее безопасный вариант – электровоспламенитель, которым пользуются крупные фирмы. Так называемые условные спички находятся в каждом изделии, затем в программу подается сигнал и вуаля – шоу запущено. Кстати, для подготовки хорошего фейерверка нужно от трех до пяти дней.

Андрей Сабуцкий, директор пиротехнической компании:

Это инициаторы запуска пиротехнического. То есть есть пульты, которые... как правило, все фейерверки управляются компьютером. Это позволяет с такой точностью, до 10 долей секунд, запустить фейерверк. Всеми программами запуска фейерверков управляет компьютер. Здесь есть шкала высоты, на которой видно, на какой высоте какие фейерверки взрываются, Также здесь есть оси, меняются углы и направления.