Самое необычное место для публичной дискуссии. В торгово-развлекательном центре Dana Mall учёные провели мастер-класс

Новости Беларуси. Серьезный разговор у новогодней елки. В торгово-развлекательный центр Dana Mall пришли ученые, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Они рассказывают о глобальных экологических проблемах. Первая дискуссия уже состоялась. На протяжении часа в центральном атриуме ТРЦ, прямо у новогодней елки, шла общественная дискуссия на важную и актуальную тему – о последствиях климатических изменений на нашей планете. В разговоре с учеными Международного государственного экологического института имени Сахарова Белорусского государственного университета могли принять участие все желающие.

Атриум торгового центра, пожалуй, самое необычное место для публичной дискуссии. Именитые ученые отвечают на вопросы о глобальных вызовах экологии. Новогодние праздники и акции в Dana Mall посвятили проблеме глобального потепления. И на вопросы всех желающих отвечают именитые ученые. Это только кажется, что изменения климата где-то далеко и в мыслях Греты Тунберг.

Владимир Копиця, кандидат биологических наук:

В Беларуси меняется контрастность климата. Летний сезон становится засушливым – например, уже несколько лет подряд июнь очень сухой. Мы получаем огромные экономические потери из-за того, что высыхают целые регионы, которые находятся на легких почвах и у которых водоснабжение ограничено и зависит, прежде всего, от осадков. Зимы, это заметно и без ученых, тоже изменились. Владимир Копиця:

До середины января стоит либо пограничная, либо слабоположительная погода, а потом наступает резкое похолодание. А жизненный цикл наших растений основан на том, что осенью они уходят на период покоя. И при теплом начале зимы многие растения, например, вишни или сливы, из этого периода покоя выходят и легко повреждаются зимними заморозками.

Подсчитано: ежегодно это приносит стране 100 миллионов долларов убытков. Как противостоять? Снижение выбросов (наша страна присоединилась к международным конвенциям) и рациональное использование ресурсов, отказ от пластика, внедрение электротранспорта. Эти задачи реализуют на государственном уровне. А люди интересуются у ученых, как это поможет. Ведь если все в мире останется, как есть, уже через 30 лет 40-градусная жара в Минске может стать нормой.

Ирина Ровенская, кандидат биологических наук:

Многие из нас, что называется, не в теме – люди живут, у них свои проблемы, и они даже не понимают, что могут что-то сделать для всеобщего блага. А ведь помочь планете можно даже мелочами. В глобальном масштабе они будут очень значимы и для страны, и для всего мира. Беларусь одной из первых ратифицировала Парижское соглашение по климату. Есть четкий план действий. Рассказывали и о нем.

Экологическая тематика доминирует и в оформлении торгового центра. Компания Dana Holdings о проблеме таким способом рассказывает детям. Правильное отношение к окружающей среде воспитывают с юных лет.

Детский образовательный проект компании называется «Полярная станция». Каждый день на третьем этаже торгового центра на островке детского творчества «Пальчики» аниматоры рассказывают ребятам о проблеме глобального потепления и о том, что может делать каждый. Педагоги также проводят с детьми занятия по разным видам творчества. Работать «Полярная станция» будет до 8 января. Глобальное потепление стало и темой детских писем в Беловежскую пущу Деду Мороза. Он все прочитал и встретился с ребятами на большом празднике.

Теперь иностранцы едут на шоппинг в Минск. А белорусы, которые посетили Европу перед рождеством, сравнивают новогоднюю елку в Dana Mall с ее «сестричками» в парижской Galeries Lafayette или лондонском Harrods и признают – наша даже красивее! Внимание компании Dana Holdings к проблемам экологии и природопользования – не разовая акция в торговом центре, а осознанная позиция социальной ответственности. Она распространяется на все объекты крупнейшего в стране застройщика. Вибор Мулич, председатель совета директоров компании Dana Holding:

В многофункциональном комплексе «Минск Мир» буквально в каждом квартале проектируются зеленые зоны, а центральную часть всего комплекса займет новый большой городской парк, который будет заложен и оборудован ко времени окончательной сдачи строительства. В комплексе «Маяк Минска» в ближайшее время будет проведено масштабное озеленение – будет высажено более 250 больших, взрослых деревьев, выращенных в питомнике. Здесь также организован полный цикл раздельного сбора бытовых отходов – так, как это принято во всем мире.