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Михаил Калашников, легендарный конструктор стрелкового оружия, скончался в возрасте 94 лет

24 декабря 2013 09:51
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Новости России. Новость последнего часа. Печальное известие пришло из России. На 95-м году скончался легендарный конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников. Накануне он был госпитализирован с диагнозом желудочное кровотечение. 

Михаил Калашников – конструктор с мировым именем. Главное его детище – автомат Калашникова – признан изобретением века и изображен на знаменах и гербах некоторых стран. На сегодняшний день около 100 стран мира приняли на вооружение и используют автоматы Калашникова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прощание с Михаилом Калашниковым пройдет в Свято-Михайловском соборе Ижевска 26 декабря. Дата и место похорон пока не определены, известно только, что это произойдет в Ижевске – городе, где легендарный конструктор прожил большую часть жизни и создал известные на весь мир виды стрелкового оружия.

# общество # Некролог

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