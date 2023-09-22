Как правильно кормить и дрессировать щенков? Поговорили с начальником питомника служебных собак

Когда собака – друг человека. Как готовят начинающих кинологов? Где живут и работают четвероногие стражи порядка? И какие преступления помогают раскрыть служебные собаки? Ответы на эти вопросы мы искали в питомнике Минского областного управления Департамента охраны МВД. О самых преданных животных рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Святая святых служебных собак (питомник) место не только их обучения, но и проживания. Каждая собака живет в отдельном вольере. Всего их 22. Есть на территории и изолятор, но туда отправляют не только больных собак. Каждая новая овчарка в питомнике должна выдержать карантин в две недели. Весь уход за питомцами (их содержание и выгул) осуществляют вожатые питомника.

Николай Орловский, инспектор-кинолог питомника служебных собак Минского областного управления Департамента охраны МВД:

Каждый вольер состоит из кабины, это закрытое помещение, разделяется с выгульником, передней частью вольера. В кабине находится деревянная будка, в зимнее время она устилается соломой, подложкой. Каждый вольер оборудован кормушкой, сюда ставится еда или питье, туда потом задвигается, собака ест. Также у нас в каждом вольере имеется деревянный настил, чтобы собаки не лежали на бетоне. Вот уже 10 лет отвечает за питание четвероногих в питомнике вожатый Николай Юлиянович Жаковка. Сам родом из Мурманска. Всю жизнь проработал водителем, а после выхода на пенсию судьба завела в Борисов, в питомник служебных собак. Здесь и нашел свое место. Николая Юлияновича любят не только коллеги, но и овчарки. Он для них самый главный кормилец.

Николай Жаковка, вожатый служебных собак Минского областного управления Департамента охраны МВД:

Сейчас мы сделаем закладку на второе питание для немецких щенков. Вот это мерка на одного щенка. У нас их семь, получается три миски, чтобы по две головы в миску было. Это специальный щенячий корм, до 6 месяцев дается. Там полный спектр всех витаминов, добавок, заменителей, полноценный корм. Взрослые собаки питаются два раза в день, щенки – три. Для приготовления пищи в питомнике оборудована специальная кухня, есть плита, холодильник, контейнеры для хранения корма. Весь процесс отлажен до мелочей.

Николай Жаковка:

Основное правило кормления – это если собака поела, час до кормежки не участвовала ни в каких движениях, также часа полтора после кормежки, чтобы ее не тревожили, потому что может быть заворот кишок. Всего на питомнике служебных собак трудится порядка 7 сотрудников. Судьба каждого из них неразрывно связана с четвероногими. Интересно, что на службу в Борисов начальника питомника Николая Цереха привела тоже, как ни странно, собака.

Николай Церех, начальник питомника служебных собак Минского областного управления Департамента охраны МВД:

У меня здесь две собаки. Одна постарше, вторая помладше. Старшая немецкая овчарка из довольно известного питомника в России. Когда она была маленькая, ей было два года, я ее хотел купить и сотрудники Минского областного управления. Мне пришлось перевестись из Могилева, чтобы начать работать с той собакой, которую хотел два года назад купить. Взрослая собака сейчас здесь содержится и работает. Этой собаке семь месяцев, начинаем заниматься, три месяца назад она ко мне попала. У нее серьезные родители, очень хорошая кровь. Именно эта собака меня ждала. Она осталась последней в помете. Поздно вечером мы за ней поехали, я ее увидел, мы влюбились друг в друга, она уехала сюда. Главное правило дрессировки – никакой злости и агрессии. Кинолог должен сам вовлечься процесс, быть дружелюбным. Если интересно ему, интересно и собаке.

Николай Церех:

Мы только начинаем базу ложить. Я не даю никаких команд, я учу собаку принимать ту позу, которую я хочу. Когда она это будет делать на автоматизме, я сюда положу команду. Я учу двигаться за руками, мы разминаем весь позвонок ей. Обязательно хождение назад. Выставляю разные позиции, в которых она должна двигаться, которые я потом буду использовать. Я команд не даю, но я хочу, чтобы она быстро это делала. Дальше – добыча. Сигнальное обозначение, собака там, есть определенное слово, когда это можно взять. Но пока этого слова не звучит, она должна быть там. То есть настолько сильно она хочет ее получить. Возвращение обязательно, игра с собакой обязательна. Общение постоянное, тактильное. Я ей даю бороться, она выигрывает у меня, но идет ко мне.