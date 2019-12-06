Как правильно хранить яблоки? Два эффективных способа

Дмитрий Марцинкевич, заведующий отделом хранения и переработки РУП «Институт плодоводства»:

Мы находимся в поселке Самохваловичи, в Институте плодоводства, в экспериментальном хранилище коллекции семян, где находятся на длительном хранении селекционные образцы плодов яблони, а также промышленные сорта яблони. Самой перспективной технологией хранения плодов является сохранение плодов в регулируемой газовой среде.

Однако на сегодняшний день в Республике Беларусь находится не более десятка таких производств. В большинстве своем у нас плоды хранятся в обычных холодильных камерах. Здесь важно соблюдать два главных условия, которые будут являться залогом успешного сохранения здоровой продукции. Это соблюдение температурного режима для большинства белорусских и зарубежных сортов. Оптимальной температурой является от одного до четырех градусов. И соблюдение влажности – 92-95%.

Но не всегда хранилище является панацеей, потому что основной потенциал лёжкости закладывается уже в саду. Если во время возделывания в саду были допущены ошибки, то яблоки будут портиться. Например, если не будет проведена обработка от монилиоза, то в хранилище мы будем наблюдать болезнь вот такого вида. Проблема этой болезни заключается в том, что выезжая из сада, яблоко будет иметь хороший вид, визуально оно будет абсолютно целостным, здоровым и не иметь никаких признаков болезни, а спустя месяц или два, мы получаем вот такие плохие плоды.

Если яблоко имеет небольшое повреждение, маленький порез, а в хранилище находится инфекция глеоспориоза, болезнь проявляется вот в таком виде. К сожалению, такое яблоко даже не годится для производства соков.

При условии соблюдения всех рекомендаций плоды яблони белорусского ассортимента имеют очень хороший потенциал лёжкоспособности. Большинство сортов могут храниться от 8 до 10 месяцев.

Для садоводов-любителей наиболее оптимальным способом упаковки будут являться ящики объемом до 20 кг. Плоды можно укладывать раздельными слоями, разделяя их пергаментной бумагой.

Еще способ хранения плодов – в полиэтиленовых пакетах. В них создается своего рода модифицированная газовая среда и это еще больше позволяет продлить сохранность плодов. Однако не каждые сорта подходят для данного типа упаковки.