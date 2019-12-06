Купи ель в кадке и высади весной. В Беларуси пройдёт акция «Сохрани символ праздника»

Чтобы вырастить елочку размером 1 метр, нужно лет 7. И ели, которые нужны всего лишь на 10 дней, они, на самом деле, являются результатом большого труда лесоводов. Люди специально ездят на эти новогодние плантации – смотрят, ухаживают, оберегают эти ёлочки.

Как Вы лично относитесь к вырубанию елей к Новому году?

Анастасия Докучаева:

Для того чтобы лес жил, его надо обновлять – заново заниматься посадкой, рубить, заготавливать. А что касается новогодних деревьев в кадках, мы собираем статистику по нашим лесохозяйственным учреждениям, с каждым годом все больше белорусов покупают новогодние деревья в кадках. И в прошлом году только у нас в лесхозах приобрели свыше 2 тысяч таких новогодних деревьев. И уже второй год подряд мы предлагаем белорусам поучаствовать в акции, которая так и называется: «Сохрани символ праздника». То есть мы предлагаем приобрести новогоднее дерево в кадке и попытаться его сохранить – вынести его на балкон, может, у кого-то есть гараж, еще что-то, и весной высадить это дерево. Это такая экологическая тематика, которая вызовет отклик в сердцах.

Есть расхожее мнение: живое дерево купить к празднику либо отдать предпочтение искусственному дереву. Но статистика показывает, что с каждым годом белорусы все больше приобретают живых именно атрибутов праздника. В прошлом году мы реализовали свыше 160 тысяч новогодних деревьев. Мы рассчитываем, что в этого году цифра будет не меньше. Безусловно, лесхозы не заготавливают все эти 160 тысяч и не ждут, пока эти новогодние деревья кто-то купит. Мы отслеживаем спрос и, исходя из этого, формируем предложение.

Сколько будет стоить новогодняя ель в этом году?

«Не сразу подвергать дерево стрессовым условиям». Как правильно ухаживать за новогодней ёлкой?