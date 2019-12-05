«От сердца к сердцу». Как в Минской области помогают пожилым людям

Новости Беларуси. В День волонтера следует заметить, что в Минской области ежедневно почти полтысячи добровольцев окружают заботой и вниманием одиноких граждан пожилого возраста и людей с инвалидностью, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. С людьми с добрым сердцем познакомилась наш корреспондент Вероника Сайко.

Вероника Сайко, корреспондент:

Не все герои носят плащи, некоторым достаточно простого звания волонтера. Сейчас в команде движения «От сердца к сердцу» 12 добровольцев. Это люди, прихода которых с нетерпением ждут десятки пожилых во всем Заславле и не только.

Одна из них – Зоя Иосифовна. Ей 82. Много лет работала в школе учителем. Вырастила сына. Правда, теперь у него своя жизнь и работа в Минске. А потому мать он посещает не так часто, как хотела. Старость не радость: выходить из дома Зое Иосифовне уже трудно. Еще сложнее целыми днями сидеть в четырех стенах в одиночестве. Спасает домашняя библиотека и неравнодушные волонтеры.