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«От сердца к сердцу». Как в Минской области помогают пожилым людям

05 декабря 2019 20:51
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Новости Беларуси. В День волонтера следует заметить, что в Минской области ежедневно почти полтысячи добровольцев окружают заботой и вниманием одиноких граждан пожилого возраста и людей с инвалидностью, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

С людьми с добрым сердцем познакомилась наш корреспондент Вероника Сайко.

«От сердца к сердцу». Как в Минской области помогают пожилым людям-1

Вероника Сайко, корреспондент: 
Не все герои носят плащи, некоторым достаточно простого звания волонтера. Сейчас в команде движения «От сердца к сердцу» 12 добровольцев. Это люди, прихода которых с нетерпением ждут десятки пожилых во всем Заславле и не только.

«От сердца к сердцу». Как в Минской области помогают пожилым людям-4

Одна из них – Зоя Иосифовна. Ей 82. Много лет работала в школе учителем. Вырастила сына. Правда, теперь у него своя жизнь и работа в Минске. А потому мать он посещает не так часто, как хотела. Старость не радость: выходить из дома Зое Иосифовне уже трудно. Еще сложнее целыми днями сидеть в четырех стенах в одиночестве. Спасает домашняя библиотека и неравнодушные волонтеры.

«От сердца к сердцу». Как в Минской области помогают пожилым людям-7

Движение «От сердца к сердцу» объединяет самых разных людей. Общее у них бескорыстное желание помогать. Например, у Натальи Гиль медицинское образование и стаж работы массажистом. Для своих подопечных она просто находка! И больную руку разработает, и давление померит, и о прописанных врачом таблетках напомнит.

Подробнее в видеоматериале.

# Волонтеры в Минске # общество # Вероника Сайко # Фотофакт

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