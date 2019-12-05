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Около 200 рождественских базаров будут работать в Минской области

05 декабря 2019 20:41
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Новости Беларуси. Рождественские базары развернутся на Минщине уже с четырнадцатого декабря. Традиционно около двухсот торговых рядов будут работать по выходным, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Около 200 рождественских базаров будут работать в Минской области-1

Покупатели смогут приобрести по сниженным ценам продовольственные товары, сувениры и подарки. Крупнейшие базары развернутся в крупных райцентрах. Ближайшие – 21 декабря в Борисове, Молодечно, Солигорске и Слуцке. 28-го эстафету примут Вилейка и Жодино. Завершит рождественскую торговлю Несвиж.

Около 200 рождественских базаров будут работать в Минской области-4

Около 200 рождественских базаров будут работать в Минской области-6

# Новый год # общество # Фотофакт

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