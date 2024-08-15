Прямой эфир

Как правильно хранить урожай? Секретами поделился житель садового товарищества

15 августа 2024 09:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Вторая половина лета для трудолюбивых дачников – время собирать урожай. Это не только приятные хлопоты, но и ответственное дело, ведь нужно сохранить созревшие плоды как можно дольше. Как это правильно сделать? Об этом и не только поговорили с гостем.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Георгий Кривцов, житель садового товарищества Ковали.

Как правильно хранить урожай? Секретами поделился житель садового товарищества-1

Георгий Кривцов, житель садового товарищества Ковали:
Сейчас много лоджий делается, утепляется, застекляется. Там можно хранить даже зимой. Я знаю много людей, которые делают специальные ящики, хранят картофель, закатки. Не замерзнет, потому что балкон немного утепляется. Нужно открывать окна, чтобы было проветривание. Картофель лучше хранить в сетках, в мешках нет проветривания. Перец, огурцы – в пластмассовых ящиках с проветриванием.

Подробности в видео.

# Урожай # Юрий Царёв # Юлия Самусенко # Александр Стасевич

Другие новости рубрики

Все новости
Литва запрещает въезд машин на белорусских номерах. Гражданство владельца или водителя не имеет значения
15 августа 2024 08:00

Литва запрещает въезд машин на белорусских номерах. Гражданство владельца или водителя не имеет значения

МЧС проверит систему оповещения в Гомельской области
15 августа 2024 07:50

МЧС проверит систему оповещения в Гомельской области

Каравай Беларуси за сутки потяжелел на 80 тыс. тонн
15 августа 2024 07:43

Каравай Беларуси за сутки потяжелел на 80 тыс. тонн