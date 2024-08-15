Как правильно хранить урожай? Секретами поделился житель садового товарищества

Вторая половина лета для трудолюбивых дачников – время собирать урожай. Это не только приятные хлопоты, но и ответственное дело, ведь нужно сохранить созревшие плоды как можно дольше. Как это правильно сделать? Об этом и не только поговорили с гостем.

Георгий Кривцов, житель садового товарищества Ковали:

Сейчас много лоджий делается, утепляется, застекляется. Там можно хранить даже зимой. Я знаю много людей, которые делают специальные ящики, хранят картофель, закатки. Не замерзнет, потому что балкон немного утепляется. Нужно открывать окна, чтобы было проветривание. Картофель лучше хранить в сетках, в мешках нет проветривания. Перец, огурцы – в пластмассовых ящиках с проветриванием.