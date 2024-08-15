Литва запрещает въезд машин на белорусских номерах. Гражданство владельца или водителя не имеет значения

Очередной подлый шаг в отношении простых граждан делают наши литовские соседи. С полуночи начинает действовать санкционный запрет на въезд автомобилей на белорусских номерах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Независимо от гражданства их владельца или водителя пересечение границы будет невозможным. С 18 июля литовская сторона уже не впустила в свою страну 20 белорусских легковых авто по причине отсутствия в них собственников транспортных средств. Что касается машин, которые сейчас находятся в Литве, согласно очередному циничному запрету, их владельцы обязаны покинуть территорию до 18 января 2025 года. В противном случае водитель лишится своего транспортного средства. В качестве санкций предусмотрен штраф с конфискацией.