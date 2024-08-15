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Литва запрещает въезд машин на белорусских номерах. Гражданство владельца или водителя не имеет значения

15 августа 2024 08:00
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Очередной подлый шаг в отношении простых граждан делают наши литовские соседи. С полуночи начинает действовать санкционный запрет на въезд автомобилей на белорусских номерах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва запрещает въезд машин на белорусских номерах. Гражданство владельца или водителя не имеет значения-1

Независимо от гражданства их владельца или водителя пересечение границы будет невозможным. С 18 июля литовская сторона уже не впустила в свою страну 20 белорусских легковых авто по причине отсутствия в них собственников транспортных средств. Что касается машин, которые сейчас находятся в Литве, согласно очередному циничному запрету, их владельцы обязаны покинуть территорию до 18 января 2025 года. В противном случае водитель лишится своего транспортного средства. В качестве санкций предусмотрен штраф с конфискацией.

Литва запрещает въезд машин на белорусских номерах. Гражданство владельца или водителя не имеет значения-4

Отметим, подобные запреты в отношении обычных людей уже действуют в Польше и Латвии. Вместе с тем, несмотря на все ограничения наших доброжелательных соседей, Беларусь ждет в гости граждан со всей Европы. До конца года для жителей 35 европейских государств действует безвизовый режим въезда.

# Выезд за границу # общество

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