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МЧС проверит систему оповещения в Гомельской области

15 августа 2024 07:50
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В Гомельской области 15 августа проверят системы оповещения. С 10 до 17 часов на территории региона будут включены электросирены. Об этом сообщает МЧС Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МЧС проверит систему оповещения в Гомельской области-1

В ведомстве проинформировали о порядке действий граждан в таких ситуациях. Так, при подаче сигнала «Внимание всем!» необходимо включить радиоприемник, телевидение и прослушать сообщение о сложившейся обстановке и алгоритмах поведения. Мероприятия плановые и проводятся для своевременного предупреждения населения об угрозах возникновения чрезвычайных ситуаций. В МЧС просят с пониманием отнестись к проверке и соблюдать все рекомендации.

# МЧС Беларуси # общество

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