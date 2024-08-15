МЧС проверит систему оповещения в Гомельской области

В Гомельской области 15 августа проверят системы оповещения. С 10 до 17 часов на территории региона будут включены электросирены. Об этом сообщает МЧС Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ведомстве проинформировали о порядке действий граждан в таких ситуациях. Так, при подаче сигнала «Внимание всем!» необходимо включить радиоприемник, телевидение и прослушать сообщение о сложившейся обстановке и алгоритмах поведения. Мероприятия плановые и проводятся для своевременного предупреждения населения об угрозах возникновения чрезвычайных ситуаций. В МЧС просят с пониманием отнестись к проверке и соблюдать все рекомендации.