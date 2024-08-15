Каравай Беларуси за сутки потяжелел на 80 тыс. тонн

Качественная работа во время посевной, строгое соблюдение технологий, хорошая погода. Как результат – достойный урожай. Каравай Беларуси за минувшие сутки прибавил в весе порядка 80 тысяч тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Общий намолот по стране с учетом рапса превысил 7 миллионов 300 тысяч тонн зерна с учетом рапса. Не допустить потерь – особый акцент и требование Президента. Главная задача – максимально полно убрать все с полей.
Согласно данным Минсельхозпрода, наибольший вклад в общую копилку внесли аграрии Минской области. Есть все предпосылки, что уборочную кампанию в регионе завершат с рекордным намолотом. До 2 миллионов тонн остается совсем немного. Вместе с тем самая высокая урожайность на полях Гродненской области. И она на второй строчке республиканского рейтинга. Свыше 1,5 миллиона тонн собрано на Брестчине. Ускорили темпы уборки в Могилевской и Гомельской областях. Меньше всего зерна собрано в хозяйствах самого северного региона Беларуси.
К слову, 7 миллионов тонн зерна с учетом рапса в прошлом году аграрии получили только в начале сентября, то есть с разницей буквально в месяц. В целом опережение составляет минимум неделю, погодные условия способствовали скорейшему созреванию культур. Совсем скоро начнется уборка кукурузы. Брестская и Гомельская области завершили теребление льна, другим регионам остались считаные проценты. Продолжается сев озимого рапса. Это задел на будущий год.