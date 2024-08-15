Каравай Беларуси за сутки потяжелел на 80 тыс. тонн

Качественная работа во время посевной, строгое соблюдение технологий, хорошая погода. Как результат – достойный урожай. Каравай Беларуси за минувшие сутки прибавил в весе порядка 80 тысяч тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Общий намолот по стране с учетом рапса превысил 7 миллионов 300 тысяч тонн зерна с учетом рапса. Не допустить потерь – особый акцент и требование Президента. Главная задача – максимально полно убрать все с полей.