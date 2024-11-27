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Жилищно-коммунальные службы Минска работают в режиме повышенной готовности

27 ноября 2024 17:37
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В связи ухудшением погодных условий жилищно-коммунальные службы Минска работают в режиме повышенной готовности. В наличии техника и материалы, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Жилищно-коммунальные службы Минска работают в режиме повышенной готовности-2

В арсенале почти 70 тракторов, более 10 погрузчиков и свыше 100 райдеров, мотоблоков и снегоуборщиков. В период обильных осадков ЖКХ очищает пешеходные связи к социальным объектам и входы в подъезды. Используют противогололедные реагенты. Также будут организованы пункты выдачи инвентаря для минчан.

Жилищно-коммунальные службы Минска работают в режиме повышенной готовности-4

Анастасия Сулимская, заместитель начальника отдела по информационно-общественной деятельности, пресс-секретарь Минского городского жилищного хозяйства:
Период обильных осадков организациями ЖКХ проводится ежедневный осмотр жилищного фонда с целью выявления опасного скопления снега, наледи и образования сосулек на кровле. Для этих целей обучены безопасным методам работ на высоте 138 человек, и также сформировано 80 звеньев из рабочих по комплексному обслуживанию зданий и сооружений.

Тем временем в МВД предупреждают автолюбителей о непредсказуемости дороги во время ухудшения погодных условий. Водителям рекомендуют выбирать безопасную скорость, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров.

# зима # ЖКХ

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