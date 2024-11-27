В Минске инициативные группы продолжают сбор подписей

Минчане активно участвуют в общественно-политической жизни. Свои подписи ставят за мир, процветание и благополучие родной страны. В столице инициативные группы продолжают собирать подписи в поддержку потенциальных кандидатов на пост Президента, сообщили в программе «Столичные подробности».

Электоральная кампания идет в спокойной и мирной обстановке. Пикеты организованы в каждом районе столицы. Так, местом притяжения горожан стала точка возле одного из торговых центров. Члены инициативных групп готовы ответить на все интересующие вопросы избирателей.

Я считаю, что очень важно отдать свой голос, потому что мы все патриоты своей страны. Мы должны думать о своей стране, о будущем. Если мы сейчас не отдадим свой голос, значит мы безразличные, поэтому здесь нельзя безразличия. Здесь все должны отдать свой голос.