Как правильно утилизировать просроченные лекарства? Рассказываем все нюансы

В Беларуси ежегодно утилизируют 50 тонн медицинских препаратов с истекшим сроком годности. Система сбора просроченных лекарств давно отлажена. Собираемый объем пока невелик, большинство препаратов по-прежнему в мусорном баке. В Мингорсовете тему утилизации вредных веществ активно обсуждают с экологами и специалистами природоохранной службы. Белорусы готовы использовать зарубежный опыт обращения с опасными медицинскими отходами, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ».

Проблема загрязнения водоемов фармацевтическими препаратами все больше становится актуальной. Неправильно утилизировав лекарства, мы наносим ущерб окружающей среде. К решению проблемы приступили не так давно, началось с установки контейнера в поликлинике. Сейчас в 20 учреждениях здравоохранения действуют такие пункты сбора. Контейнеры можно увидеть и в аптеках. Сергей Кулик: в Минске 44 пункта сбора просроченных лекарств. Нужно ли расширять сеть – подробности здесь.

Кристина Ковалевская, специалист по продажам предприятия:

Для решения проблемы экологической по загрязнению окружающей среды было бы идеально, если бы контейнеры для сбора лекарств с истекшим сроком годности были установлены не только в учреждениях здравоохранения нашей страны, а также и в сетях аптек, было бы удобно населению покупать новые и выбрасывать старые, чтобы это потом ушло на утилизацию. Сегодня люди осознанно несут и выбрасывают.