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В Клецке прошла акция «Восстановление святынь Беларуси»

10 ноября 2023 14:50
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Новости Беларуси. Все больше молодежи объединяет благотворительная акция «Восстановление святынь Беларуси». Присоединились к большому доброму делу и волонтеры из Клецка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Клецке прошла акция «Восстановление святынь Беларуси»-1

Школьники и гимназисты провели субботник возле храма Воскресения Христова. Убрали сухие листья, привели в порядок цветники. Для многих такие трудовые встречи уже давно стали традиционными. После – самым активным вручили «Асабістыя кніжкі». Это документ, в котором указывают все мероприятия, в которых участвует человек. Напомним, республиканскую благотворительную акцию БРСМ проводит вот уже 10 лет.

В Клецке прошла акция «Восстановление святынь Беларуси»-4

Валерия Наумик, первый секретарь Клецкого районного комитета БРСМ:
Чем отличается она в этом году – тем, что в конце восстановления святыни то то, что ребята приходят, убирают церкви, подметают) мы оцифровываем данные церкви. Ребята устанавливают табличку с QR-кодом. Любой желающий может подойти, оцифровать, узнать информацию о любой из святынь нашей Беларуси.

В Клецке прошла акция «Восстановление святынь Беларуси»-7

Дарья Михайлик, ученица средней школы № 1:
Мы убираем территорию церкви – тем самым призываем молодежь быть чуткими, внимательными к святыням.

С 2016-го акция носит статус межконфессиональной. Главная цель – познакомить молодежь с духовным и культурным наследием нашей страны, развить у юных белорусов духовно-нравственные ценности.

# Благотворительная акция # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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