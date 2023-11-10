В Клецке прошла акция «Восстановление святынь Беларуси»

Новости Беларуси. Все больше молодежи объединяет благотворительная акция «Восстановление святынь Беларуси». Присоединились к большому доброму делу и волонтеры из Клецка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Все больше молодежи объединяет благотворительная акция «Восстановление святынь Беларуси». Присоединились к большому доброму делу и волонтеры из Клецка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Школьники и гимназисты провели субботник возле храма Воскресения Христова. Убрали сухие листья, привели в порядок цветники. Для многих такие трудовые встречи уже давно стали традиционными. После – самым активным вручили «Асабістыя кніжкі». Это документ, в котором указывают все мероприятия, в которых участвует человек. Напомним, республиканскую благотворительную акцию БРСМ проводит вот уже 10 лет.
Валерия Наумик, первый секретарь Клецкого районного комитета БРСМ:
Чем отличается она в этом году – тем, что в конце восстановления святыни (это то, что ребята приходят, убирают церкви, подметают) мы оцифровываем данные церкви. Ребята устанавливают табличку с QR-кодом. Любой желающий может подойти, оцифровать, узнать информацию о любой из святынь нашей Беларуси.
Дарья Михайлик, ученица средней школы № 1:
Мы убираем территорию церкви – тем самым призываем молодежь быть чуткими, внимательными к святыням.
С 2016-го акция носит статус межконфессиональной. Главная цель – познакомить молодежь с духовным и культурным наследием нашей страны, развить у юных белорусов духовно-нравственные ценности.