Шерсть помогает деткам не забывать дышать. Рассказываем о волонтёрах, которые вяжут для недоношенных

Вот и сейчас вязальщицы спешат с теплой миссией в РНПЦ «Мать и дитя». Знают, их труд – реальная помощь для врачей и родителей. Благодаря команде анестезиологов-реаниматологов и неонатологов в Беларуси один из самых низких показателей детской смертности.

Наталья Черномыс, участница благотворительного клуба «28 петель»:

Каждый человек может найти хотя бы немножко времени, чтобы помочь кому-то, кому хуже. За три года я связала около 200 жилеток. Передаем в роддома, в «Мать и дитя». Родители нас не видели, но сам факт того, что мы помогаем, – это очень приятно.

Светлана Слаута, участница благотворительного клуба «28 петель»:

Родители, которые переживают такой стресс… Я искренне сочувствую им. Когда начинала вязать, я не понимала, какие размеры, но в соцсетях я увидела женщину, она мой идейный вдохновитель. Она живет в Бобруйске. Татьяна Новицкая – инвалид-колясочник, общественный деятель. Она такая умница, она пишет стихи и вяжет для клуба. Когда первый раз видишь размеры этих жилеточек и носочков, не можешь представить, что ребенок может так выглядеть. Он как котенок.