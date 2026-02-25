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Насколько сильно влияет генетика на заболевания сосудов? Рассказала врач

25 февраля 2026 17:27
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Насколько сильно влияет генетика на заболевания сосудов? Рассказала врач-2

Наталья Чайковская, председатель секции здравоохранения и социальной защиты Молодежного совета при Минском городском Совете депутатов:
Я врач-офтальмолог, который регулярно сталкивается с проблемами на глазном дне: кровоизлияниями, тромбозами. Это не заболевания глаз, это заболевания сердечно-сосудистой системы, потому что в глазах мы видим только отражение состояния сосудов человека. Причина очень часто в том, что человек не ведет действительно правильный образ жизни. Он неправильно питается, он не активно двигается. Почему-то думает, что все поправят какие-то медицинские осмотры, но на самом деле генетика только, скажем, «заряжает» пистолет, а пусковой крючок делает образ жизни и привычки. Необходимо регулярно приходить на диспансерные осмотры, проверять все органы и системы. Не зря придумано, чтобы ежегодно человек сдавал анализы, на ранних этапах диагностировал свои патологии, менял, конечно же, привычки. Генетика – это только 20 % общего вклада. 

Подробности в видео.

# Здоровье # Медицина

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