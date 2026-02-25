Почему некоторые люди ведут нездоровый образ жизни и живут долго? Узнали у врача о факторах риска

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.
Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Сколько таких случаев, столько таких историй, каждый в семье может рассказать, что мой дед курил до 80 лет и нормально. Тут же не угадаешь никак.
Анна Козлова, выпускница лидерской платформы «Команда будущего»:
Вы самое главное сказали. У них были какие-то факторы риска. Курение, алкоголь. Хорошо. Но при этом, чтобы добраться до работы, многие из них не пользовались общественным транспортом. Еды не было в избытке. Сейчас – хочешь тортик, хочешь колбаску, хочешь доставку, даже не надо выходить из квартиры. Во времена СССР приходилось отстаивать в очереди. Майонез был только в Новый год, поэтому какие-то факторы риска были, но они нивелировались тем, что другие факторы риска были исключены, такие как гиподинамия, ожирение. Наши бабушки и дедушки в основном были худенькие в отличие, к сожалению, от нас.
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