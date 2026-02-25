Почему некоторые люди ведут нездоровый образ жизни и живут долго? Узнали у врача о факторах риска

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

Сколько таких случаев, столько таких историй, каждый в семье может рассказать, что мой дед курил до 80 лет и нормально. Тут же не угадаешь никак.