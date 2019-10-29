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Как понять, что ваш близкий употребляет наркотики? Рассказывает министр здравоохранения Беларуси

29 октября 2019 18:02
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Новости Беларуси. Лечение наркозависимости – процесс сложнейший, даже с учетом применения новейших методик. А частота рецидивов достигает 85 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но пока в деле профилактики хромает информированность.

Как понять, что ваш близкий употребляет наркотики? Рассказывает министр здравоохранения Беларуси-1

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
Действительно, возможно, не хватает информации о том, что практически во всех государственных аптеках и в магазинах медтехники есть тесты, которые позволяют определить, что ваш близкий употреблял наиболее распространенные психоактивные вещества. Об этом мало кто знает.

Мы сейчас разработали методические рекомендации для того, чтобы педагоги в школах могли определять признаки употребления детьми психоактивных веществ.

Как понять, что ваш близкий употребляет наркотики? Рассказывает министр здравоохранения Беларуси-4

Как понять, что ваш близкий употребляет наркотики? Рассказывает министр здравоохранения Беларуси-6

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Как понять, что ваш близкий употребляет наркотики? Рассказывает министр здравоохранения Беларуси-9

# Наркотики # общество # Владимир Караник # Фотофакт

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