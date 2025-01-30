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В Палате представителей обсудят сотрудничество с зарубежными партнёрами в 2025-м

30 января 2025 06:34
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Международное сотрудничество на 2025 год обсудят парламентарии. 30 января состоится заседание совета Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Палате представителей обсудят сотрудничество с зарубежными партнёрами в 2025-м-2

Под председательством спикера Игоря Сергеенко депутаты подведут итоги международной парламентской деятельности, определят векторы работы на ближайшее будущее. Депутатский корпус оказывает максимальное содействие развитию отношений с дружественными странами. В этой сфере главное – обеспечить государству запас прочности, чтобы сохранить суверенитет, мир и устойчивое развитие на фоне глобальных изменений, которые происходят в мировой политике.

# Палата представителей # Игорь Сергеенко

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