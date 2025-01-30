В Палате представителей обсудят сотрудничество с зарубежными партнёрами в 2025-м

Очень востребована у читателей – какой получилась книга «Наш Президент» и как её можно купить

Огромное количество заявок на издание, типография даже не успевает отгружать. Купить книгу «Наш Президент» можно и в центральных книжных магазинах Минска. Со временем, буквально в течение недели, издание появится в регионах страны.