В Палате представителей обсудят сотрудничество с зарубежными партнёрами в 2025-м

Международное сотрудничество на 2025 год обсудят парламентарии. 30 января состоится заседание совета Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Международное сотрудничество на 2025 год обсудят парламентарии. 30 января состоится заседание совета Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Под председательством спикера Игоря Сергеенко депутаты подведут итоги международной парламентской деятельности, определят векторы работы на ближайшее будущее. Депутатский корпус оказывает максимальное содействие развитию отношений с дружественными странами. В этой сфере главное – обеспечить государству запас прочности, чтобы сохранить суверенитет, мир и устойчивое развитие на фоне глобальных изменений, которые происходят в мировой политике.