Аграрии готовятся к весне – под яровой сев накоплено 45% минеральных удобрений

На календаре еще конец января, а под яровой сев накоплено уже 45 % минеральных удобрений. До выхода в поле времени остается совсем немного, в хозяйствах запасено свыше 520 тысяч тонн, это больше, чем на ту же дату в 2024 году. Как уточнили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, всего под яровой сев планируется внести миллион 167 тысяч тонн минеральных удобрений. Процесс будет продолжаться до конца весны. И хотя времени еще немало, промедление здесь недопустимо. Параллельно идет вывоз на поля органики под весенний сев.