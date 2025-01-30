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Аграрии готовятся к весне – под яровой сев накоплено 45% минеральных удобрений

30 января 2025 06:43
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Что посеешь, то и пожнешь. Аграрии готовятся к весенним полевым работам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аграрии готовятся к весне – под яровой сев накоплено 45% минеральных удобрений-2

На календаре еще конец января, а под яровой сев накоплено уже 45 % минеральных удобрений. До выхода в поле времени остается совсем немного, в хозяйствах запасено свыше 520 тысяч тонн, это больше, чем на ту же дату в 2024 году. Как уточнили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, всего под яровой сев планируется внести миллион 167 тысяч тонн минеральных удобрений. Процесс будет продолжаться до конца весны. И хотя времени еще немало, промедление здесь недопустимо. Параллельно идет вывоз на поля органики под весенний сев.

# Посевная кампания # Сельское хозяйство

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