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Как понять, что товар продают мошенники? Правоохранитель назвал несколько важных пунктов

04 марта 2026 17:41
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

«Вам доставка, назовите код из СМС!» Психолог объяснил, почему человек ведется на уловки мошенников – подробности читайте здесь.

Как понять, что товар продают мошенники? Правоохранитель назвал несколько важных пунктов-2

Дмитрий Шевелев, заместитель начальника управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома:
Распространено мошенничество по продажам несуществующего товара в Instagram. Первое, на что стоит обратить внимание, всегда закрыты комментарии. Соответственно, были бы негативные комментарии о том, что товар не получили и деньги потеряли. 

Аккаунты создаются хорошие, там много подписчиков, есть скриншоты якобы положительных отзывов. Как правило, диалог переходит в Telegram, чаще всего в виде переписки. 

Всегда продавец будет находиться в другом городе, вам будут говорить, что товар остался в единичном экземпляре, посмотреть его невозможно. Если вы сейчас не внесете предоплату, то упустите шанс приобрести товар по более низкой цене.

В мошеннических магазинах цены всегда на 15-20 % ниже рыночных, то есть слишком выгодная цена. 

Подробности в видео.

# Григорий Азаренок # Интернет-мошенничество # Мошенничество

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