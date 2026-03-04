Как понять, что товар продают мошенники? Правоохранитель назвал несколько важных пунктов

«Вам доставка, назовите код из СМС!» Психолог объяснил, почему человек ведется на уловки мошенников – подробности читайте здесь .

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Дмитрий Шевелев, заместитель начальника управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома:

Распространено мошенничество по продажам несуществующего товара в Instagram. Первое, на что стоит обратить внимание, всегда закрыты комментарии. Соответственно, были бы негативные комментарии о том, что товар не получили и деньги потеряли.

Аккаунты создаются хорошие, там много подписчиков, есть скриншоты якобы положительных отзывов. Как правило, диалог переходит в Telegram, чаще всего в виде переписки.

Всегда продавец будет находиться в другом городе, вам будут говорить, что товар остался в единичном экземпляре, посмотреть его невозможно. Если вы сейчас не внесете предоплату, то упустите шанс приобрести товар по более низкой цене.

В мошеннических магазинах цены всегда на 15-20 % ниже рыночных, то есть слишком выгодная цена.