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Как поменять вредную привычку на ценные призы? Рассказываем об акции от МЧС Беларуси

15 ноября 2022 13:47
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Для привлечения внимания к проблеме пожаров по причине неосторожного обращения с огнем при курении в ноябре по всей стране проходит акция «Не прожигай свою жизнь». Что такое шоу без сигарет и как поменять вредную привычку на ценные призы и подарки? В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь об этом рассказала официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович.

Юрий Царев, ведущий:
Расскажите, пожалуйста, о самых ярких акциях в 2022 году. Ярких с позитивной точки зрения.

«Мы расскажем, почему гораздо вкуснее конфета или полезный приз от МЧС»

Как поменять вредную привычку на ценные призы? Рассказываем об акции от МЧС Беларуси-1

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:
Вы уже обозначили актуальность проблемы неосторожного обращения с огнем при курении. Ноябрь – такой месяц, когда большинство курильщиков перемещаются с улицы в свои дома и квартиры и, к сожалению, представляют опасность не только для своей жизни, но и для окружающих. Поэтому именно в эти дни проходит акция «Не прожигай свою жизнь». Мы встретимся с молодежью и расскажем, как круто вести здоровый образ жизни, чем опасно курение и почему важно выбирать спорт, а не вредную привычку.

Это не будет проходить в форме скучных лекций. Это будет интерактив. Мы расскажем, почему гораздо вкуснее конфета или полезный приз от МЧС – автономный пожарный извещатель, огнетушитель, почему важно уметь им пользоваться, ведь курильщик зачастую представляет опасность не только для себя, но и для тех, кто находится рядом. Важно, чтобы каждый человек, независимо от того, обладает он такой пагубной привычкой или нет, умел правильно действовать и не растеряться в случае любой непредвиденной ситуации.

Юрий Царев:
Все, что касается непотушенной сигареты. Есть печальная статистика у нас в стране, и, к сожалению, она не ушла на полную убыль. Люди продолжают прожигать свою жизнь.

«Непотушенная сигарета остается основной причиной гибели людей на пожарах»

Как поменять вредную привычку на ценные призы? Рассказываем об акции от МЧС Беларуси-4

Анастасия Швайбович:
Вы действительно правы. Мы работаем в этом направлении. Не только одни, но и другие субъекты профилактики. Чтобы повлиять на такого человека, который обладает пагубной привычкой, необходимо изменить его полный образ жизни. К этой работе подключаются сотрудники МВД, службы занятости, здравоохранения. Мы пытаемся убедить человека в том, что есть другая жизнь и он может не представлять опасность прежде всего для себя, поскольку мы понимаем, что если человек не курит даже в состоянии алкогольного опьянения, но когда-то он придет, расслабится, выпьет с друзьями. Как правило, если он делал это в постели или в кресле, то он это на автомате повторит. Говорим о том, насколько это опасно, насколько быстро развивается пожар из-за непотушенной сигареты. Можно даже привести в пример такие случаи, когда дом остается целым, а человека находят погибшим. Поскольку он получает отравление угарным газом и другими токсичными продуктами горения. Если есть такой человек в вашем доме, то необходимо договориться, объяснить, что самый лучший вариант – отказаться от этого процесса в доме.

Как поменять вредную привычку на ценные призы? Рассказываем об акции от МЧС Беларуси-7

Ольга Бурлакова, ведущая:
Какой процент возгорания от непотушенной сигареты?

Анастасия Швайбович:
Непотушенная сигарета остается основной причиной гибели людей на пожарах. И хотелось бы подчеркнуть, что, как правило, сопровождающим условием является распитие спиртных напитков. Посетите наш центр безопасности. Вы зайдете в комнату, в которой выгорело все и не осталось ничего. Важно показать последствия и объяснить, что даже если вы считаете, что это не произойдет с вами, это просто дело времени. Пожар, последствия которого вы, возможно, даже не сможете ликвидировать. Возможно, будете ликвидировать всю оставшуюся жизнь. Человек может потерять свою жизнь, здоровье, получить увечья и потерять все то, что он годами наживал.

Ольга Бурлакова:
Мы знаем, что сейчас проходит еще и конкурс на лучший видеоролик, который очень забавно называется – «Я не курил в постели и тебе не советую». Кто участвует?

Кто участвует в конкурсе от МЧС «Я не курил в постели и тебе не советую»?

Как поменять вредную привычку на ценные призы? Рассказываем об акции от МЧС Беларуси-10

Анастасия Швайбович:
Зачастую участвует молодежь. Спортивный образ жизни достаточно популярен у нас в стране. И они рассказывают в том числе заядлым курильщикам, к чему это может привести и почему спорт – это здорово, круто, а от курения необходимо отказаться.

Юрий Царев:
Молодежь хорошо реагирует. А поколение постарше, которые заядлые курильщики? Я бросил курить, когда мне было 28 лет. А когда человек курит всю жизнь? Бывает, 30 лет курит человек, 40 лет. Как они сейчас реагируют?

Анастасия Швайбович:
Мы же говорим об этом не только в рамках акции, но и посещая домовладения граждан в ходе проведения пожарно-профилактической работы. Мы обращаем внимание, есть ли пепельница, курит человек в доме или нет. На самом деле людей, которые в достаточно зрелом возрасте отказались от вредной привычки, немало. Они говорят: мне уже здоровье не позволяет курить. Но, к сожалению, они приходят к этому достаточно поздно. А к этому можно прийти гораздо раньше и сохранить свое здоровье прежде всего.

# МЧС Беларуси # общество # Юрий Царёв # Анастасия Швайбович # Ольга Бурлакова # Фотофакт

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