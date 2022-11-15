Как поменять вредную привычку на ценные призы? Рассказываем об акции от МЧС Беларуси

Для привлечения внимания к проблеме пожаров по причине неосторожного обращения с огнем при курении в ноябре по всей стране проходит акция «Не прожигай свою жизнь». Что такое шоу без сигарет и как поменять вредную привычку на ценные призы и подарки? В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь об этом рассказала официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович. Юрий Царев, ведущий:

Расскажите, пожалуйста, о самых ярких акциях в 2022 году. Ярких с позитивной точки зрения. «Мы расскажем, почему гораздо вкуснее конфета или полезный приз от МЧС»

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:

Вы уже обозначили актуальность проблемы неосторожного обращения с огнем при курении. Ноябрь – такой месяц, когда большинство курильщиков перемещаются с улицы в свои дома и квартиры и, к сожалению, представляют опасность не только для своей жизни, но и для окружающих. Поэтому именно в эти дни проходит акция «Не прожигай свою жизнь». Мы встретимся с молодежью и расскажем, как круто вести здоровый образ жизни, чем опасно курение и почему важно выбирать спорт, а не вредную привычку. Это не будет проходить в форме скучных лекций. Это будет интерактив. Мы расскажем, почему гораздо вкуснее конфета или полезный приз от МЧС – автономный пожарный извещатель, огнетушитель, почему важно уметь им пользоваться, ведь курильщик зачастую представляет опасность не только для себя, но и для тех, кто находится рядом. Важно, чтобы каждый человек, независимо от того, обладает он такой пагубной привычкой или нет, умел правильно действовать и не растеряться в случае любой непредвиденной ситуации. Юрий Царев:

Все, что касается непотушенной сигареты. Есть печальная статистика у нас в стране, и, к сожалению, она не ушла на полную убыль. Люди продолжают прожигать свою жизнь. «Непотушенная сигарета остается основной причиной гибели людей на пожарах»

Анастасия Швайбович:

Вы действительно правы. Мы работаем в этом направлении. Не только одни, но и другие субъекты профилактики. Чтобы повлиять на такого человека, который обладает пагубной привычкой, необходимо изменить его полный образ жизни. К этой работе подключаются сотрудники МВД, службы занятости, здравоохранения. Мы пытаемся убедить человека в том, что есть другая жизнь и он может не представлять опасность прежде всего для себя, поскольку мы понимаем, что если человек не курит даже в состоянии алкогольного опьянения, но когда-то он придет, расслабится, выпьет с друзьями. Как правило, если он делал это в постели или в кресле, то он это на автомате повторит. Говорим о том, насколько это опасно, насколько быстро развивается пожар из-за непотушенной сигареты. Можно даже привести в пример такие случаи, когда дом остается целым, а человека находят погибшим. Поскольку он получает отравление угарным газом и другими токсичными продуктами горения. Если есть такой человек в вашем доме, то необходимо договориться, объяснить, что самый лучший вариант – отказаться от этого процесса в доме.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Какой процент возгорания от непотушенной сигареты? Анастасия Швайбович:

Непотушенная сигарета остается основной причиной гибели людей на пожарах. И хотелось бы подчеркнуть, что, как правило, сопровождающим условием является распитие спиртных напитков. Посетите наш центр безопасности. Вы зайдете в комнату, в которой выгорело все и не осталось ничего. Важно показать последствия и объяснить, что даже если вы считаете, что это не произойдет с вами, это просто дело времени. Пожар, последствия которого вы, возможно, даже не сможете ликвидировать. Возможно, будете ликвидировать всю оставшуюся жизнь. Человек может потерять свою жизнь, здоровье, получить увечья и потерять все то, что он годами наживал. Ольга Бурлакова:

Мы знаем, что сейчас проходит еще и конкурс на лучший видеоролик, который очень забавно называется – «Я не курил в постели и тебе не советую». Кто участвует? Кто участвует в конкурсе от МЧС «Я не курил в постели и тебе не советую»?