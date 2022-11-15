Прямой эфир

В Минске увеличили количество полос для движения общественного транспорта

15 ноября 2022 13:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Повышение качества обслуживания пассажиров и обновление подвижного состава. В Минске активно развивается транспортная инфраструктура, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске увеличили количество полос для движения общественного транспорта-1

Увеличено количество выделенных полос для движения общественного транспорта. Сейчас их протяженность около 40 километров. Это позволяет повышать скорость и маневренность автобусов и троллейбусов. Идет обустройство и развитие транспортных хабов для комфортной и безопасной посадки и высадки пассажиров. Это также позволяет упорядочить движение личного и общественного транспорта. Такие инженерные сооружения уже есть на Каменной горке и станции метро Могилевской. В дальнейшем их планируют обустроить у станций «Малиновка», «Уручье» и «Слуцкий гостинец».

В Минске увеличили количество полос для движения общественного транспорта-4

Юрий Супранович, директор КУП «Столичный транспорт и связь»:
Следует отметить важный момент – изучение пассажиропотоков. Мы сейчас будем заниматься проработкой программного обеспечения, позволяющего в современном оперативном стиле изучать количество в конкретные пиковые моменты работы транспорта. Это будет увязываться с транспортной работой и оптимизацией работы дорожных перевозчиков.

Кстати, по будням в часы пик на городские маршруты выходят около 2 000 автобусов, троллейбусов и трамваев.

# Общественный транспорт # общество # Юрий Супранович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Челябинской области может появиться крупный животноводческий комплекс с белорусским оборудованием
15 ноября 2022 13:19

В Челябинской области может появиться крупный животноводческий комплекс с белорусским оборудованием

Маркевич: мы предложим включить соломоплетение в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО
15 ноября 2022 11:44

Маркевич: мы предложим включить соломоплетение в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

Александр Лукашенко: белорусские предприятия будут расширять работу на российском рынке
15 ноября 2022 11:11

Александр Лукашенко: белорусские предприятия будут расширять работу на российском рынке