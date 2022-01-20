Сколько часов в день белорусы смотрят телевизор? Данные исследования

Новости Беларуси. Новости, кино и развлекательные программы – топ телесмотрения у белорусов за 2021-й год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мерки с телеэфира сняли в компании, которая занимается в нашей стране медиаизмерением.

Специальная программа подсчитывает, сколько человек одновременно смотрит ту или иную передачу, фильм или сериал. Каждому из семьи присваивается своя кнопка на пульте. Нет исключений и для гостей. Они также могут отметиться в системе. За передачу данных отвечает медиаметр. Один клик – и информация отправляется на сервер. Благодаря технологии ТВ-каналы могут планировать сетку вещания, исходя из потребностей зрителей.

Владимир Бобцов, первый заместитель генерального директора ЗАО «Медиаизмеритель»:

По нашим исследованиям мы видим, что и в настоящее время телевидение живо и население смотрит его достаточно активно. Причем в различных возрастных категориях. Так как мы изучаем городское население от 4+, мы видим, что это не только возрастные люди, но и большой объем аудитории составляет молодое поколение. Телесмотрение в среднем занимает порядка 3,5 часа.

Игорь Новицкий, генеральный директор компании «Телевизионный рекламный альянс»:

Все заинтересованные субъекты хозяйствования, граждане, которые смотрят телевизор, которые используют СМИ для своих каких-то коммерческих целей, крайне заинтересованы в том, чтобы эти данные, измерения были достоверные, честные, транспарентные, открытые для всех участников рынка. В этом смысле наконец-то Республика Беларусь в лице компании «Медаизмеритель» получила такого рода данные, которые соответствуют международным стандартам.