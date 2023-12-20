Айтишники нас будут одевать и обувать? Мнение о том, почему надо возвышать рабочие профессии

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте « Да!Но... » с Евгением Пустовым.

Евгений Пунинский, инспектор по кадрам Центра по обеспечению деятельности бюджетных организаций Минского района:

А кто нас будет одевать, обувать? Айтишники знаменитые? Кто будет ухаживать за улицами? Кто будет постоянно чистить снег?

Это основа нашего государства, потому что мы идем и слышим, что те, кто приезжает из-за границы, говорят: какая у вас потрясающая, чистая Беларусь. Это благодаря кому, айтишникам? Их и так хватает. Я думаю, что сегодня необходимо возвышать рабочую профессию. В советское время были фильмы, специализированные на рабочем классе. Мы носим качественную одежду, обувь, но это не айтишники.