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Айтишники нас будут одевать и обувать? Мнение о том, почему надо возвышать рабочие профессии

20 декабря 2023 17:26
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Айтишники нас будут одевать и обувать? Мнение о том, почему надо возвышать рабочие профессии-1

Евгений Пунинский, инспектор по кадрам Центра по обеспечению деятельности бюджетных организаций Минского района:
А кто нас будет одевать, обувать? Айтишники знаменитые? Кто будет ухаживать за улицами? Кто будет постоянно чистить снег?

Это основа нашего государства, потому что мы идем и слышим, что те, кто приезжает из-за границы, говорят: какая у вас потрясающая, чистая Беларусь. Это благодаря кому, айтишникам? Их и так хватает. Я думаю, что сегодня необходимо возвышать рабочую профессию. В советское время были фильмы, специализированные на рабочем классе. Мы носим качественную одежду, обувь, но это не айтишники.

Евгений Пунинский: настоящий интеллигент никогда не посчитает себя круче рабочих (читайте далее).

# Профессии # общество

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